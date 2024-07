4 domande che tutti si fanno sulla prossima stagione di Bridgerton

Fonte foto: Netflix

La terza stagione di Bridgerton è diventata in breve tempo uno degli show più visti su Netflix e da subito i fan e le fan hanno iniziato a porsi le domande più ovvie: quando uscirà la quarta stagione? E chi sarà il protagonista? Probabilmente bisognerà pazientare un bel po’ prima di vedere i nuovi episodi (si ipotizza usciranno non prima del 2026), mentre Netflix ha da poco confermato che la quarta stagione sarà tutta dedicata a Benedict. A parte queste, però, ci sono anche altre domande su Bridgerton 4 che agitano la mente del pubblico.

La Regina Carlotta morirà?

La terza stagione di Bridgerton è ambientata intorno al 1815 e storicamente la Regina Carlotta (che nella serie è interpretata da Golda Rosheuvel) è morta nel 1818. Nella quarta stagione il pubblico dovrà dunque dirle addio?

La showrunner Jess Brownell, intervistata da TVLine su questo punto, ha risposto: «Amo Golda Rosheuvel e trovo che sia fantastica nel suo ruolo. Shonda [Rhimes] e io abbiamo appena deciso che siamo in una dimensione alternativa». Niente lutti in vista, insomma!

Cosa succederà a Lady Whistledown?

Dopo il finale di Bridgerton 3 l’identità di Lady Whistledown è nota a tutti. In che modo questo aspetto influenzerà il personaggio nella stagione 4 e oltre? Nei romanzi, dopo Un uomo da conquistare (il libro su cui è basata la terza stagione), Julia Quinn non ha più inserito Lady Whistledown.

La serie tv ha già mostrato che Penelope continuerà a scrivere firmandosi con il suo vero nome: questo indizio suggerisce che forse anche nella serie tv non si sentirà più parlare di Lady Whistledown.

Cosa vuol dire che Benedict è queer?

Nella terza stagione Benedict (interpretato da Luke Thompson) esplora la sua sessualità in un ménage à trois con la vedova Tilley Arnold e un amico di lei, Paul.

«L’accettazione della sua identità queer con loro due è un momento in cui stava davvero cercando di capire come essere fedele a sé stesso. E continueremo a farlo andando avanti», ha detto la showrunner Jess Brownell.

Benedict, insomma, è presentato come un personaggio non eterosessuale, e che non è pronto o non è interessato a impegnarsi in una relazione monogama.

Come andrà avanti la storia di Francesca?

Nella terza stagione Francesca (interpretata da Hannah Dodd) stringe un legame con John Stirling, conte di Kilmartin, e manifesta l’intenzione di sposarsi. Nel finale compare però un personaggio destinato a sparigliare le carte: Michaela, interpretata da Masali Baduza.

Nel libro Amare un libertino Francesca sposa effettivamente John, che però muore prematuramente. La giovane riscoprirà poi l’amore con il cugino Michael. Nella serie tv Michael (un uomo) è diventato Michaela (una donna), dunque il pubblico può aspettarsi una storia d’amore diversa da quella del romanzo.

«Per me è stato davvero importante creare un personaggio queer principale per dare a quella coppia un lieto fine esattamente come a tutte le altre», ha confermato la showrunner.