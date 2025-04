Fonte foto: Liam Daniel/Netflix

È possibile e giusto separare l’opera dal suo autore? La domanda, che non ha una risposta facile, torna al centro del dibattito ogni volta che un nome celebre è macchiato da scandali, accuse o dichiarazioni controverse. Lo dimostra il caso di Neil Gaiman, ad esempio, così come quello di J.K. Rowling, autrice di Harry Potter. Le problematiche prese di posizione della scrittrice britannica hanno già spinto diversi fan a prendere le distanze, per lo meno a parole, anche dalla serie tv HBO tratta dai suoi celebri romanzi. Lo stesso ha fatto di recente anche Nicola Coughlan, star di Bridgerton.

Perché vogliono boicottare la serie tv Harry Potter

Da tempo J.K. Rowling è accusata di transfobia per via di una serie di dichiarazioni e posizioni pubbliche che molte persone hanno ritenuto offensive, dannose ed escludenti nei confronti delle persone trans e delle donne trans.

Tutto è cominciato con alcuni tweet nel 2020, ma da allora la scrittrice ha continuato a difendere le proprie idee ribadendo di non essere transfobica ma parlando apertamente di “diritti delle donne biologiche” ed esprimendo preoccupazione rispetto al crescente numero di persone che intraprendono un percorso di transizione.

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint hanno manifestato pubblicamente supporto alla comunità trans, prendendo in qualche modo le distanze dalle opinioni della creatrice di Harry Potter. Anche diversi fan si sono sentiti traditi e feriti dalle dichiarazioni di Rowling, decidendo per questo di boicottare Harry Potter.

Questa fetta di pubblico trova difficile giustificare il supporto alla nuova serie HBO, che, per quanto possa introdurre un cast e una produzione diversi, rimane comunque legata al nome della scrittrice.

Nicola Coughlan contro J.K. Rowling: cosa ha detto l’attrice

In questi giorni l’attrice Nicola Coughlan, nota per il ruolo di Penelope in Bridgerton, si è unita alla schiera di persone più o meno note che hanno preso una posizione contro J.K. Rowling e, di conseguenza, anche contro la serie di Harry Potter prodotta da HBO.

In un post sui social diventato virale, l’attrice ha detto: «Tenetevi pure il vostro Harry Potter, amici. Io quella serie non la toccherei neanche con un bastone». Con queste parole Coughlan ha escluso categoricamente ogni possibilità di partecipare alla nuova serie ambientata a Hogwarts, ma ha soprattutto preso le distanze da un franchise creato da un’autrice di cui non condivide le idee.

Nelle ultime settimane, infatti, J.K. Rowling è tornata al centro delle polemiche per aver celebrato pubblicamente una sentenza che nel Regno Unito ha stabilito che, ai fini legali, il termine “donna” si riferisce esclusivamente al sesso biologico, escludendo quindi le donne transgender dalla definizione legale di “donna”.​

La scrittrice di Harry Potter ha espresso il suo entusiasmo per la decisione condividendo una foto su X (ex Twitter) in cui appare con un sigaro e un drink, accompagnata dalla frase: «Adoro quando un piano si realizza». Ha inoltre elogiato il gruppo femminista scozzese For Women Scotland, che ha promosso la causa legale.​