Bridgerton 4, scelta l'attrice che interpreterà Sophie

Fonte foto: Netflix/X

Netflix ha fatto un passo in più verso la quarta stagione di Bridgerton dando finalmente un volto a Sophie, attesa new entry dei prossimi episodi. La stagione 4, come noto, avrà infatti come protagonista Benedict Bridgerton (alias Luke Thompson) alle prese con una misteriosa ragazza conosciuta a un ballo in maschera che gli farà perdere la testa. La ragazza in questione è Sophie, appunto, e nella serie tv targata Shondaland avrà il volto dell’attrice Yerin Ha.

Yerin Ha sarà Sophie Beckett in Bridgerton 4

Classe 1995, Yerin Ha è australiana di origini coreane ed è nota soprattutto per il suo ruolo nella serie Halo. Ha recitato anche in Bad Behaviour (del 2023) e prossimamente il pubblico la vedrà nella serie tv prequel di Dune, che in Italia sarà trasmessa da Sky e in streaming su NOW.

Questo il video con cui Netflix ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel cast della serie tv:

OUR SOPHIE HAS ARRIVED! YERIN HA JOINS BRIDGERTON SEASON 4 pic.twitter.com/vCOSLg8zJW — Netflix Canada (@Netflix_CA) September 11, 2024

Chi è Sophie Beckett in Bridgerton

Nel libro di Julia Quinn La proposta di un gentiluomo, Benedict – in una storia che ricorda molto quella di Cenerentola – si invaghisce di una affascinante ma misteriosa donna mascherata (la “Dama in Argento”) conosciuta a un ballo e farà di tutto per rintracciarla.

Quella donna è Sophie. Figlia illegittima del Conte Richard Gunningworth e caduta in disgrazia dopo la morte del padre, è stata costretta da queste circostanze a lavorare come domestica la maggior parte della sua vita.

«Ciò che mi ha attirato di Sophie è che ha da subito degli ostacoli, qualcosa che deve costantemente superare», ha detto Ha a Netflix, «che si tratti di questa battaglia sullo status sociale o del tentativo di nascondere i suoi sentimenti a Benedict».

Perché Sophie ha cambiato cognome?

Il cognome di Sophie è Beckett nel romanzo, ma diventa Baek – un cognome coreano – nella serie tv: una scelta fatta in rispetto alla cultura di Ha, che ha appunto origini coreane.

«Un nome è il primo frammento di identità che condividi con il mondo, ed è per questo che cambiare un nome può essere così potente», ha raccontato l’attrice a Netflix. «Rendere il nome di Sophie adatto a qualcuno che mi somiglia è davvero potente. Tutto il merito va a Jess Brownell, showrunner».

È stata Brownell a chiedere ad Ha un suggerimento per un cognome coreano che iniziasse con la B, e l’attrice ha scelto Baek.

Bridgerton 4: a che punto siamo

Yerin Ha ha raccontato di aver già preso parte ad alcune lezioni di danza insieme a Luke Thompson. Dato che i due si incontreranno a un ballo, appunto, è un aspetto che fa parte della loro preparazione alle riprese.

Nonostante questo, la lavorazione della quarta stagione sarà comunque ancora lunga e certamente deve ancora entrare nel vivo. L’uscita su Netflix di Bridgerton 4 non è infatti prevista prima del 2026.