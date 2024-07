Netflix ha confermato il prossimo protagonista di Bridgerton

Fonte foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Chi sarà la persona più ambita nella prossima stagione di Bridgerton? Netflix ha appena dato la risposta: «Benvenuto nel mercato matrimoniale, Benedict!». Con queste parole e con un breve video la piattaforma di streaming ha confermato ufficialmente le ipotesi dei fan: la quarta stagione di Bridgerton avrà come protagonista Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson.

La notizia, come accennato, non è una sorpresa: i telespettatori più attenti, e che già hanno letto i libri di Julia Quinn da cui è tratta la serie tv, avevano infatti già colto il suggerimento contenuto nel finale della terza stagione.

Benedict, il ballo in maschera e Bridgerton 4

Nel finale della terza stagione di Bridgerton Eloise, parlando con il fratello Benedict, fa esplicito riferimento a un ballo in maschera. «Sarò lì, nascondendomi dietro una maschera, evitando come la peste le pretendenti», risponde lui.

Si dà il caso che proprio un ballo in maschera sia l’evento iniziale del libro La proposta di un gentiluomo. È proprio durante questa occasione mondana, infatti, che lo scapolo d’oro Benedict incontra la futura sposa Sophie Beckett.

La proposta di un gentiluomo è in realtà il terzo romanzo della serie di Julia Quinn, ma Netflix e Shonda Rhimes hanno fatto qualche piccolo cambiamento adattando per il piccolo schermo prima il quarto romanzo Un uomo da conquistare, che ha come protagonista Colin e la sua storia con Penelope e che è già diventato, appunto, la terza stagione della serie tv

Bridgerton 4: l’annuncio di Netflix e Benedict

Nel video-annuncio recentemente diffuso da Netflix, il riferimento al ballo in maschera torna decisamente attuale. Alla fine del breve video, infatti, si vede Luke Thompson uscire dal camerino mentre qualcuno gli porge un abito di cui lui inizialmente non capisce lo scopo. «Per il ballo in maschera», gli spiega qualcuno fuori campo. «In tal caso, entra pure», risponde l’attore.

Cosa sappiamo di Bridgerton 4

Dunque, è ufficiale: i nuovi episodi di Bridgerton si concentreranno sul secondogenito bohémien Benedict Bridgerton.

Netflix ha per ora fornito solo una sintetica sinossi della prossima stagione: «Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre».

La quarta stagione sarà composta da otto episodi e le riprese si svolgeranno a Londra. Jess Brownell è showrunner e produttrice esecutiva, ruolo quest’ultimo ricoperto anche da Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen.

Per ora non ci sono notizie confermate in merito all’inizio della produzione e alla ipotetica data di uscita di Bridgerton 4, ma è possibile che la nuova stagione non esca prima del 2026.

Così ha lasciato intendere in una passata intervista la showrunner Jess Brownell, secondo la quale, pur cercando di accelerare i tempi, la lavorazione di una nuova stagione richiede circa un paio di anni.