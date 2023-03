Che cos'è e come funziona Bing Image Creator

La questione intelligenza artificiale sta monopolizzando il dibattito nel settore della tecnologia, da mesi, andando a toccare ambiti estremamente diversi. Per quanto riguarda la ricerca sul web, ad esempio, ChatGPT al momento la fa da padrone, con Microsoft che rilascia già nuove caratteristiche che vanno ad integrarsi alle possibilità del noto chatbot e Google che, pur di non restare troppo indietro, risponde (senza troppa convinzione) allargando la platea dei tester di Bard. L’ultimo colpo messo a segno da Microsoft è Bing Image Creator, una nuova implementazione di DALL-E, il noto algoritmo sviluppato sempre da OpenAI per generare immagini "originali" partendo da una descrizione testuale.

Bing Image Creator: come funziona

Bing Image Creator farà parte dell’ecosistema del motore di ricerca Microsoft Bing e dopo la conclusione della fase di test arriverà gradualmente agli utenti di tutto il mondo.

Il suo funzionamento è piuttosto semplice: basta inserire (al momento solo in inglese) una descrizione più o meno accurata dell’immagine da generare. A questa si possono aggiungere maggiori specifiche, indicando lo stile da utilizzare o qualsiasi altra particolarità venga in mente all’utente.

L’algoritmo, quindi, provvederà a "disegnare" quanto descritto generando immagini da 1.024×1.024 pixel. Al momento Bing Image Creator non consente di eseguire alcuna modifica sulle foto ottenute che, comunque, possono essere salvate e editate in seguito con i normali software di videoediting.

Ogni fotogramma realizzato avrà una piccola filigrana indicante il fatto che dietro la realizzazione del progetto c’è l’intelligenza artificiale di Bing. Probabilmente la cosa è legata a un discorso di marketing o, forse, a eventuali violazioni del copyright.

Naturalmente il funzionamento è limitato e il sistema non consentirà di creare indistintamente qualsiasi immagine, avvisando tempestivamente l’utilizzatore che il contenuto che si vuole generare potrebbe violare gli standard di Bing.

La versione di prova consente solamente di inserire la descrizione, crearla oppure di fare clic sul tasto Sorprendimi per ottenere una descrizione casuale e totalmente folle. C’è anche un’icona con un fulmine che dovrebbe velocizzare la creazione della foto e può essere utilizzata un massimo di 10 volte. Non è chiaro se il limite sia giornaliero o se, terminate le 10 immagini di prova, bisognerà sottoscrivere un abbonamento.

Comunque, interfaccia a parte, il funzionamento di Bing Image Creatore è davvero notevole così come è notevole anche l’accuratezza con cui vengono realizzate le idee descritte dall’utente.

Come provare Bing Image Creator

La preview di Bing Image Creator è già disponibile sull’apposita pagina e consente a chiunque di provare il servizio. Nel giro di pochi giorni la funzionalità dovrebbe essere integrata automaticamente dentro Bing e dentro Microsoft Edge, sia per le versioni desktop che per quelle mobile.

Per utilizzare questa funzionalità è necessario accedere con il proprio account Microsoft oppure crearne uno da zero. Si ricorda che, al momento, è possibile inserire descrizioni solamente in inglese ma che il team di sviluppo è al lavoro per inserire quanto prima altre lingue.