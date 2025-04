Bing si integra sempre di più con Copilot per sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare i risultati di ricerca: ecco come

Fonte foto: mindea / Shutterstock.com

Microsoft risponde a Google con l’obiettivo di rafforzare il suo motore di ricerca, Bing, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale proponendo una soluzione simile a quanto fatto da Big G stesso con l’integrazione di Gemini nel suo motore di ricerca.

L’ultima novità in corso di distribuzione per Bing rappresenta, infatti, un importante passo in avanti per il motore di ricerca di Microsoft che, da tempo, è alla ricerca di un sistema efficace per incrementare il tasso di utilizzo, sottraendo utenti alla concorrenza. Nel frattempo, ricordiamo, Microsoft sta lavorando anche a Copilot Vision per consentire all’AI di “leggere” il web.

Cosa cambia

Microsoft sta mettendo a disposizione una nuova funzione per Copilot, chiamata, semplicemente, Cerca. Utilizzando questa modalità, a differenza dell’avvio di una chat, come avviene normalmente quando si usa Copilot, sarà possibile inserire delle parole chiave, una domanda o una frase e l’AI si occuperà di cercare i risultati più pertinenti nel web, sfruttando Bing e tutti i siti web indicizzati per il motore di ricerca di Microsoft.

L’utente potrà sfogliare un carosello (a scorrimento orizzontale) di risultati fino a individuare l’opzione più in linea con la propria ricerca. È possibile, dopo la ricerca, fare delle domande a Copilot per ottenere maggiori informazioni e migliorare i risultati ottenuti.

Questa funzione è ancora in fase di sviluppo e potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane ma rappresenta un importante passo in avanti per il motore di ricerca di Microsoft, sempre più intenzionata a sfidare Google nel settore della ricerca online (per via delle enormi potenzialità di guadagno garantite). Ricordiamo che per cercare online con l’AI è possibile utilizzare anche il motore di ricerca di ChatGPT.

Come usare l’AI in Bing

La nuova funzione di Bing è in fase di distribuzione e, per il momento, è disponibile solo per un numero limitato di utenti che, accedendo al motore di ricerca dal browser, troveranno l’opzione “Cerca” con accanto l’icona di Copilot.

È possibile accedere alla ricerca potenziata dall’AI da questa URL bing.com/copilotsearch?q= che potrà essere copiata nella barra di ricerca del browser per accedere a una schermata chiamata Ricerca di Copilot. Nella barra in basso della nuova pagina sarà possibile inserire le parole chiave della ricerca per accedere subito ai risultati.

Questa caratteristica diventerà accessibile a tutti (e sarà integrata nella UI di Bing da browser web) nel corso dei prossimi giorni o, al massimo, nel corso delle prossime settimane. Microsoft, infatti, ha intenzione di rendere sempre più “intelligente” Bing, andando a legarlo a Copilot per sfruttare al massimo l’AI per aiutare gli utenti a trovare i risultati desiderati.