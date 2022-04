Che differenza c'è tra Android TV e Google TV

Android TV e Google TV sono sempre più presenti sulle nostre Smart TV ma, sebbene possano essere accostate per via del sistema operativo Android, è da tener presente che hanno funzionalità molto differenti. Più in generale, ad esempio le Smart TV di Samsung, LG, Hisense e altri presentano un sistema operativo proprietario ma da qualche tempo sempre più apparecchi televisivi iniziano a portare a bordo il sistema operativo Android TV. Per molteplici vantaggi, ma soprattutto: è open source, cioè ha il codice aperto e chiunque può usarlo e personalizzarlo senza pagare royalties.

Android TV è una versione base di Google TV tant’è che Google sta portando tutte le sue risorse di streaming e i suoi dispositivi su Google TV. Quindi sembra che Android TV dovrà, in un certo senso, fondersi con Google TV. Diciamo anche che Android TV nell’ultimo anno si è molto evoluto nell’interfaccia utente tanto che oggi possiamo apprezzare una nuova schermata Home che ha assunto un aspetto più grafico e più facilmente navigabile tra preferenze, servizi streaming e i consigli nella tab “Per te" dentro cui possiamo trovare i programmi consigliati. Insomma niente più righe e colonne a come eravamo abituati qualche anno fa. Ecco dunque una breve guida per aiutare a valutare le differenze tra i due sistemi operativi per Smart Tv.

Android TV: cos’è e come funziona

Android TV è un sistema operativo per le Smart TV basato su Android. Detto in estrema sintesi: è la versione per le TV di Android e una Smart TV che lo usa non ha in teoria bisogno di altro software per far girare le varie app e per offrire tutte le funzioni di base all’utente.

Inoltre, poiché è standard e sempre uguale (almeno nella sua base di codice), Android TV è “trasparente" per le app: l’app di Netflix per Android TV (o qualunque altra app per Android TV) sarà sempre la stessa su tutte le TV con Android TV. Non sarà necessario scrivere un’app diversa per ogni produttore di TV, se il produttore in questione usa Android TV.

Google TV: cos’è e come funziona

Google TV non è un sistema operativo, ma è un ulteriore “strato software" che si basa sul sistema operativo Android TV: non esiste Google TV senza Android TV (ma può esistere Android TV senza Google TV).

Google TV è un’interfaccia utente e un’app che organizza i contenuti disponibili, offrendo all’utente ulteriori opzioni e possibilità che, normalmente, Android TV non offre.

Ad esempio, con Google TV è possibile fare l’accesso al proprio account Google e questo significa che possiamo ottenere consigli personalizzati sulla base delle nostre preferenze e ricerche anche fuori dalla TV.

Con Google TV è presente poi una scheda dedicata alle trasmissioni live e anche il parental control, l’integrazione della Smart Home di Google Home e la possibilità di usare lo smartphone come telecomando.