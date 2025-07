Fonte foto: Muhammad Raid Ahyan 2105 / Shutterstock.com

Android 16, nuova evoluzione del sistema operativo mobile di Google, è già disponibile per i Pixel e sarà presto rilasciato anche su molti altri smartphone, con le relative modifiche applicate dai produttori.

Una delle novità della nuova versione di Android è rappresentata dai Live Update, un nuovo sistema di notifiche in grado di offrire aggiornamenti in tempo reale agli utenti su determinati eventi collegati alle app installate.

Questa funzione richiama quanto già visto con la Now Bar di Samsung, introdotta con la One UI 7, e anche le Live Activities di iOS. Si tratta di un nuovo importante tassello per la crescita di Android.

Come funzionano i Live Update di Android 16

I Live Update, dal punto di vista concettuale, non sono una novità assoluta del mondo degli smartphone ma rappresentano un’aggiunta molto importante.

In sostanza, le app saranno in grado di inviare delle notifiche contenenti informazioni in tempo reale in merito a un determinato evento. I campi di applicazione possono essere diversi.

Ad esempio, un’app per la consegna di cibo a domicilio potrà inviare una notifica con lo stato di avanzamento dell’ordine, a partire dalla fase di preparazione e fino ad arrivare alla fase di consegna, con la possibilità di seguire la posizione del rider senza dover aprire l’app.

Il sistema dei Live Update deve essere implementato all’interno delle applicazioni dagli sviluppatori che potranno sfruttare questa nuova funzione di Android 16 per offrire app sempre più complete e facili da utilizzare.

Google ha anche chiarito che questo nuovo strumento non dovrà essere utilizzato per “annunci, promozioni, messaggi di chat, avvisi, prossimi eventi del calendario e accesso rapido alle funzionalità dell’app“.

Come usare i Live Update di Android 16

La nuova funzione è già stata implementata in Android 16 (disponibile in versione stabile a partire da inizio giugno). Si tratta, però, solo di una prima versione, con un supporto ancora limitato.

Nel corso delle prossime settimane, con l’arrivo di nuovi aggiornamenti, Google dovrebbe estendere il supporto e rendere i Live Update nelle notifiche delle app pienamente supportati.

A quel punto, la palla passerà agli sviluppatori che andranno a implementare le nuove funzioni per le notifiche in tempo reale all’interno delle app.

Resta necessario anche l’aggiornamento ad Android 16. La nuova versione del sistema operativo di Google sarà disponibile per tutti gli smartphone più recenti che oggi hanno Android 15.

Bisognerà attendere le prossime settimane per l’avvio dei primi rollout degli aggiornamenti. Oltre ai Pixel, infatti, molti altri modelli riceveranno a breve la nuova versione di Android e potranno iniziare a utilizzare questa nuova funzione del sistema operativo.