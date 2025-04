Fonte foto: Shutterstock

Google continua a lavorare allo sviluppo del suo ecosistema software. Tra i progetti in sviluppo c’è Android XR, in arrivo su visori e occhiali smart ma, nel frattempo, l’azienda sta sviluppando anche diversi aggiornamenti per Android Auto, un componente sempre più importante per la gamma di piattaforme software messe a disposizione degli utenti.

Una delle novità in arrivo per Android Auto riguarda proprio il settore degli smart glass. Ad anticiparla è un report di Android Authority che ha analizzato il codice dell’ultima beta di Android Auto (in fase di distribuzione c’è la versione 14.2) che, pur non introducendo particolari novità, mette in mostra alcuni aspetti interessanti delle future funzioni dell’applicazione.

In particolare, è stata individuata la presenza della voce “Glasses” che potrebbe far riferimento a un’evoluzione in arrivo per Android Auto. Secondo la fonte, questo scenario sarebbe confermato anche dalla scelta di modificare alcuni termini (sostituendo “car” con “vehicle”).

È stato individuato, inoltre, un riferimento al messaggio “Start navigation to launch Glasses“. Tutti questi indizi potrebbero, dunque, anticipare l’arrivo di importanti novità per la piattaforma software.

Quali novità per Android Auto?

Le informazioni rivelate da Android Authority potrebbero aprire le porte a un’integrazione tra Android Auto e il mondo degli smart glass (con Android XR). In sostanza, in futuro, ci potrebbe essere la possibilità di proiettare le informazioni di navigazione sugli occhiali smart che l’automobilista potrebbe indossare durante l’uso del proprio veicolo, creando una sorta di effetto “heads-up display“. Si tratta di un progetto interessante che potrebbe aprire le porte a varie opzioni di sviluppo per Android Auto.

Chiaramente, la possibilità di utilizzare occhiali smart alla guida andrebbe valutata anche dal punto di vista normativo. Google, in ogni caso, sta preparando il terreno, in modo da farsi trovare pronta per un’ulteriore evoluzione della sua piattaforma dedicata ai veicoli. Al momento, nella beta di Android Auto non c’è modo di accedere a funzioni legate a una possibile integrazione con gli smart glass. Molto probabilmente, lo sviluppo è solo in una fase iniziale e bisognerà attendere ancora qualche settimana per saperne di più in merito.

C’è anche l’AI per Android Auto

In attesa di capire quali saranno i possibili sviluppi del programma di integrazione tra Android Auto e gli smart glass, tra le novità in arrivo per la piattaforma software dedicata alle auto c’è anche una profonda integrazione con Gemini e i servizi legati all’intelligenza artificiale. L’ultima beta, infatti, include alcuni riferimenti alle prossime novità in arrivo che potrebbero vedere Gemini sempre più centrale.