In occasione del nuovo The Android Show 2025, Google ha svelato le novità in arrivo per il suo sistema operativo: ecco gli annunci effettuati nel corso dell'evento

Fonte foto: quietbits / Shutterstock.com

Come annunciato nei giorni scorsi, Google ha svelato il futuro di Android durante l’evento The Android Show I/O Edition che, di fatto, rappresenta una vera e propria preview, dedicata al sistema operativo mobile, del Google I/O 2025, in programma la prossima settimana. In occasione dell’evento dedicato ad Android, Google ha svelato diverse novità che andranno a caratterizzare, nel prossimo futuro, il suo sistema operativo che sarà sempre più integrato con l’intelligenza artificiale.

Le novità in arrivo per Android

Confermando i rumor dei giorni scorsi, Google ha scelto l’evento dedicato ad Android per confermare l’arrivo di Material 3 Expressive, nuova evoluzione del linguaggio di design che andrà a caratterizzare Android 16 e Wear OS 6 oltre alle varie applicazioni. Il nuovo linguaggio sarà introdotto gradualmente con un rilascio effettivo che partirà entro la fine del 2025.

Da segnalare anche l’arrivo di nuovi strumenti di sicurezza, realizzati con l’obiettivo di massimizzare la protezione per i dati degli utenti. Tra le novità, in particolare, si segnala la Modalità di Protezione Avanzata che consente di incrementare il livello di sicurezza del dispositivo durante l’utilizzo. Si tratta di un pacchetto di funzioni di sicurezza utilizzabili da tutte le app Google oltre che dalle app di terze parti che decideranno di supportare questa funzione.

Un altro aspetto evidenziato in occasione di The Android Show è legato al ruolo di Gemini per il sistema operativo. L’assistente AI si prepara a rimpiazzare in modo completo Google Assistant, non solo su Android ma anche su tutte le altre piattaforme software di Google (Android Auto, Wear OS, Google TV e Android XR).

Gemini sarà in grado di adattarsi alle caratteristiche del sistema proponendo funzionalità dedicate agli utenti. L’AI, infatti, potrà fornire consigli personalizzati tramite Google TV, potrà essere utilizzato direttamente dallo smartwatch, in modo indipendente dallo smartphone, e potrà diventare un vero e proprio “copilota” in auto, con la possibilità per l’utente di sfruttare i comandi hands-free, essenziali per l’uso alla guida.

Quando arrivano le novità di Android

The Android Show rappresenta una vera e propria preview per il futuro prossimo di Android e di tutte le sue evoluzioni in altri segmenti di mercato, dalle Smart TV alle auto passando per gli smartwatch. Le novità annunciate nel corso dell’evento saranno rilasciate gradualmente nel corso del 2025.

Tutto ruota intorno all’arrivo di Android 16, atteso per il mese di giugno 2025. Con la nuova versione del sistema operativo, infatti, inizieranno ad arrivare le prime novità a partire dai nuovi strumenti di sicurezza. Con aggiornamenti successivi, nel corso dell’anno, Google andrà ad aggiornare il suo sistema operativo, implementando tutte le nuove funzioni annunciate.