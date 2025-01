Che fine hanno fatto gli occhiali smart di Apple

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Gli Apple Glass, i futuri occhiali smart di Apple attesi da molto tempo e già oggetto di numerose indiscrezioni in rete, potrebbero rappresentate un progetto ambizioso per il colosso di Cupertino per consolidare la sua presenza nel settore.

Tuttavia, il loro sviluppo si sta dimostrando più complesso del previsto, con sfide tecnologiche e commerciali che, a onor del vero, non hanno risparmiato nemmeno le principali aziende concorrenti. Del resto tutto il settore è ancora considerato “di nicchia” e se nemmeno l’Apple Vision Pro è riuscito a conquistare totalmente i consumatori, è chiaro che portare sul mercato un paio di occhiali AR consumer, immaginati per ridefinire l’interazione degli utenti con questa tecnologia, dovrà essere un percorso da pianificare strategicamente.

Cosa sappiamo degli Apple Glass

Secondo le indiscrezioni condivise da Bloomberg, Apple sta ancora investendo nella tecnologia che sarà alla base dei futuri Apple Glass, cosa che, dunque, fa ipotizzare che la presentazione ufficiale sia ancora piuttosto lontana.

L’azienda di Cupertino starebbe effettuando dei test sugli utenti per perfezionare funzioni e interfacce e, al contempo, sarebbe anche al lavoro su una versione dedicata di visionOS ma, a causa di difficoltà tecniche e costi elevati, la cosa starebbe procedendo ancora piuttosto a rilento.

Come sanno bene altre aziende del settore, sviluppare un paio di occhiali AR richiede il superamento di alcuni ostacoli tecnologici non indifferenti, tra cui la miniaturizzazione dei componenti, l’efficienza energetica e, cosa da non sottovalutare, il design che dovrebbe essere quanto più simile a quello di un paio di occhiali classici.

Per risolvere alcuni di questi dubbi, alcune ipotesi sul web parlano di un device più “semplice” da utilizzare collegato a un iPhone o a un iPad, in modo da gestire più semplicemente l’elaborazione dei dati e l’alimentazione, anche se un approccio del genere solleva, ovviamente, altre incognite sul design e sull’usabilità del prodotto.

Quale futuro per gli Apple Glass

Pur non essendoci ancora dati certi sui futuri Apple Glass, in molti sono convinti che un prodotto del genere (se sarà in grado di conquistare i consumatori, si intende) andrà a inaugurare una nuova era tecnologica per Apple, che potrebbe creare un device pronto a sostituire lo smartphone.

Ed è proprio questo, probabilmente, il fulcro di questo dispositivo che gli consentirà di distinguersi dalla concorrenza e da tutti questi prodotti che arriveranno sul mercato con intenzioni ben diverse.

Nel caso di Project Moohan di Samsung in arrivo entro la fine dell’anno, ad esempio, il colosso sudcoreano insieme a Google punta a sviluppare un visore per la realtà mista con Android XR, da acquistare a prezzi competitivi ma che non ha alcuna intenzione di prendere il posto del classico smartphone. Idem per Meta con i suoi occhiali AR Orion previsti per il 2027.

Come sempre, dunque, l’obiettivo di Apple è fare la differenza e stavolta ha scelto un mercato molto dinamico che, probabilmente, nei prossimi anni registrerò numeri interessanti, soprattutto se davvero questi occhiali smart riusciranno a mantenere ciò che promettono.