Samsung annuncia un visore Android XR basato sull'AI

Samsung ha annunciato l’arrivo di un nuovo visore, identificato, per ora, con il nome in codice Project Moohan, che utilizzerà Android XR, la nuova piattaforma dedicata alla realtà estesa appena svelata da Google e frutto di una stretta partnership tra le due aziende e Qualcomm. Il progetto nasce con l’obiettivo di contrastare Apple Vision Pro, creando un ecosistema hardware e software dove l’intelligenza artificiale, con Gemini e con le funzioni Galaxy AI, è protagonista.

Samsung Project Moohan: come sarà

Per il momento, le informazioni disponibili su Project Moohan (Moohan è una parola coreana che può essere tradotta come “infinito”) sono limitate. Samsung ha pubblicato un’immagine ufficiale che, però, potrebbe essere poco più che un concept. Il design non sembra essere particolarmente rivoluzionario e segue, per grandi linee, la strada intrapresa da Apple con il suo Vision Pro.

Il dispositivo utilizzerà Android XR e, quindi, potrà aver accesso a tutto le app di Google e del Play Store. Ci sarà l’integrazione con Gemini e con le funzioni Galaxy AI. L’intelligenza artificiale avrà un ruolo di primo piano per la nuova piattaforma di Google e, quindi, anche per il nuovo visore di Samsung, garantendo la possibilità di accedere a funzioni che oggi non sono disponibili su prodotti di questo tipo.

Samsung parla di “display all’avanguardia“, funzionalità passthrough e input multimodale naturale e tutto ciò fa pensare, ancora una volta, ad una soluzione molto simile, nell’utilizzo, ad Apple Vision Pro. La casa coreana ha anche chiarito che Project Moohan sarà leggero ed ergonomico, evidenziando così almeno alcune differenze con Apple Vision Pro, da molti ritenuto eccessivamente pesante e stancante.

Si tratta di un aspetto su cui Samsung ha voluto porre l’attenzione: lo sviluppo del nuovo visore va avanti tenendo la semplicità di utilizzo e con l’obiettivo di garantire il massimo comfort durante l’uso.

Samsung Project Moohan: quando arriva

Android XR sarà pronto nel corso del 2025, come confermato da Google. L’azienda americana ha confermato che il primo dispositivo a utilizzare la nuova piattaforma sarà proprio Project Moohan di Samsung. Per il momento, la casa coreana non ha fornito informazioni precise in merito alle tempistiche di lancio.

Samsung potrebbe svelare la versione definitiva di Project Moohan in occasione dell’evento Galaxy Unpacked di gennaio 2025 che segnerà il debutto della nuova gamma Galaxy S25. Si tratta, per il momento, solo di un’ipotesi.

Il nuovo visore è un prodotto fondamentale per il futuro della gamma Galaxy (oltre che per Android XR) e l’evento di presentazione dei nuovi smartphone potrebbe essere il palcoscenico giusto per il debutto in anteprima del nuovo modello.