Fonte foto: Sukrita Rungroj / Shutterstock.com

Gli smart glasses rappresentano una delle frontiere più innovative nel campo della tecnologia indossabile e negli ultimi anni diverse aziende hanno fatto passi importanti nel settore. I Ray-Ban Meta Smart Glasses, ad esempio, hanno superato il milione di unità vendute grazie alla loro integrazione tra stile e funzionalità tech. Google, dal canto suo, ha da poco annunciato una collaborazione con Xreal, Warby Parker, Samsung e Gentle Monster per sviluppare occhiali smart con intelligenza artificiale sulla sua piattaforma Android XR. In questo contesto particolarmente competitivo, anche Apple sembra finalmente pronta a fare il suo ingresso.

I primi smart glasses di Apple sono pronti: lancio nel 2026?

In generale, gli occhiali smart sono dispositivi che combinano funzionalità di connettività, intelligenza artificiale, comandi vocali e, in alcuni casi, realtà aumentata, all’interno di un normale paio di occhiali. L’obiettivo è offrire agli utenti un’esperienza digitale più integrata e “a mani libere”, che sia utile per comunicare, ricevere informazioni, ascoltare musica, scattare foto o anche tradurre lingue in tempo reale.

Secondo quanto riportato dalla testata Bloomberg, alcune di queste funzionalità sono incluse anche nel primo modello di occhiali smart di Apple, azienda che sarebbe al lavoro per lanciare la novità già nel corso del 2026.

Il progetto è descritto come un dispositivo avanzato dotato di fotocamere, microfoni e altoparlanti, progettati per analizzare l’ambiente esterno e rispondere ai comandi vocali attraverso l’assistente Siri. Le funzionalità previste includono la possibilità di effettuare chiamate telefoniche, controllare la riproduzione musicale, fornire indicazioni stradali ed eseguire traduzioni in tempo reale.

Gli occhiali smart integrerebbero anche un chip progettato internamente da Apple, a dimostrazione della volontà dell’azienda di mantenere un alto livello di controllo e ottimizzazione hardware-software.

La realtà aumentata invece – un elemento a lungo considerato chiave per l’evoluzione di questi dispositivi – non dovrebbe essere parte di questo primo modello. Secondo le fonti di Bloomberg, l’implementazione della realtà aumentata nei prodotti Apple sarebbe, anzi, distante ancora diversi anni.

Come Meta, ma meglio? Anticipazioni e novità da Apple

Sempre secondo le fonti di Bloomberg, gli occhiali smart di Apple saranno simili ai Ray-Ban smart glasses di Meta, ma si distinguerebbero per una qualità costruttiva superiore.

Questo allineamento nelle funzionalità di base – come fotocamere e microfoni integrati, supporto alla voce e design discreto – riflette una tendenza comune nel settore: offrire un’esperienza tecnologica avanzata, ma senza sacrificare l’estetica.

Il nuovo dispositivo di Apple si inserirebbe quindi in un mercato già popolato da concorrenti affermati, ma con l’ambizione di posizionarsi come prodotto di fascia alta, in linea con la tradizione dell’azienda di Cupertino.

Parallelamente al progetto degli occhiali, Bloomberg rivela che Apple avrebbe abbandonato lo sviluppo di uno smartwatch con fotocamera e funzionalità di AI, come il riconoscimento visivo, mentre starebbe continuando a lavorare su AirPods dotati di fotocamere.

Si tratterebbe di un segnale chiaro del fatto che l’azienda sta esplorando diverse strade per portare l’intelligenza artificiale nei suoi dispositivi mobili, anche al di là dell’iPhone.