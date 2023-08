Chi sono i personaggi di Gen V

Fonte foto: Prime Video

Esce a fine settembre in streaming su Prime Video la nuova e attesa serie Original dal titolo Gen V, che nasce direttamente dal mondo di The Boys. Ambientata nella Godolkin University, prestigioso college per supereroi, la trama racconta le vicende di un gruppo di studenti che si esercitano per diventare una nuova generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni redditizie. Tra feste, ricerca della propria identità e tipiche situazioni da vita universitaria, i protagonisti avranno anche a che fare con situazioni esplosive (letteralmente) e quesiti morali: sceglieranno di diventare gli eroi o i cattivi delle loro storie?

Il cast di Gen V

Prima del debutto degli episodi in streaming, Prime Video invita gli spettatori a fare la conoscenza dei personaggi di questa nuova serie. A interpretarli saranno Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. Nel cast di Gen V ci saranno anche Clancy Brown e Jason Ritter nel ruolo di guest star ed è prevista inoltre la partecipazione straordinaria di Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

Chi sono i supereroi di Gen V

Jaz Sinclair interpreta Marie Moreau, supereroina di 18 anni capace di controllare e rendere il proprio sangue un’arma. Arriva come matricola alla Godolkin University con il sogno di unirsi ai Sette, ma è distratta da un mistero che ha a che fare con la scuola gestita dalla Vought.

Chance Perdomo interpreta Andre Anderson, uno junior della Godolkin University con poteri magnetici, miglior amico di Golden Boy e figlio del famoso supereroe Polarity: un esempio ingombrante da seguire, ma di cui è disposto a seguire le tracce. Polarity è interpretato invece da Sean Patrick Thomas: osannato studente e membro del consiglio di amministrazione della Godolkin University, crede che il figlio Andre sia destinato ai Sette.

Lizze Broadway veste i panni dell’insicura e ingenua Emma Meyer, il cui nome da supereroina è Little Cricket perché può diventare molto piccola. È amica e compagna di stanza di Marie. Maddie Phillips interpreta Cate Dunlap, una junior alla Godolkin University: amica di Jordan e Andre, ha il potere di convincere le persone a fare tutto ciò che vuole col solo tocco delle mani. Sicura di sé e molto popolare, è la ragazza di Luke Riordan. Interpretato da Patrick Schwarzenegger, Luke (anche conosciuto con il suo nome da supereroe, Golden Boy) è in cima alla classifica per divenire uno dei componenti dei Sette e ha la capacità di infiammare il suo corpo.

Tutti i nuovi personaggi di Gen V

Tra i personaggi della serie Gen V c’è anche Indira Shetty, interpretata da Shelley Conn. Indira è la preside della Godolkin University e non ha poteri: il suo obiettivo è trasformare la Godolkin University in un college d’élite per supereroi. London Thor e Derek Luh interpretano Jordan Li, studente competitivo e assistente alla Brink School of Crime Fighting che ha la capacità di cambiare forma: maschile (indistruttibile) o femminile (agile e capace di scatenare esplosioni di energia).

Asa Germann è Sam, un supereroe tormentato dalle allucinazioni e dotato di forza impareggiabile e invulnerabilità. Clancy Brown invece interpreta il Professor Rich "Brink" Brinkerhoff, rinomato professore di lotta al crimine alla Godolkin University, mentre Marco Pigossi è Edison Cardosa, medico di talento molto legato alla Godolkin University.

Quando esce Gen V

La serie Gen V sarà disponibile esclusivamente su Prime Video con i primi tre episodi venerdì 29 settembre 2023. In seguito usciranno nuovi episodi ogni settimana fino al finale di stagione di venerdì 3 novembre.