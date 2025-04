Fonte foto: Prime Video

Sapevamo sarebbe successo, ma adesso la storia di Nick e Noah sta davvero per arrivare al capolinea (per lo meno nella produzione spagnola: quella britannica è appena iniziata). Prime Video ha annunciato in questi giorni la data di uscita di È Colpa Nostra?, il film Original spagnolo che conclude la trilogia cinematografica di sorprendente successo tratta dai romanzi di Mercedes Ron. La piattaforma di streaming ha anche pubblicato il teaser trailer ufficiale del film e le prime immagini dal set. In queste ultime si vede la protagonista Noah raggelata dopo essere stata ignorata dalla ex fiamma, Nick, che le passa accanto fingendo di non vederla. Le premesse non sembrano rosee, ma ci sarà un lieto fine per la coppia?

La trama di È colpa nostra: Nick e Noah tornano insieme?

All’inizio del terzo e ultimo film È colpa nostra?, Noah e Nick non stanno più insieme.

Lui ha ereditato l’impero imprenditoriale del nonno, lei invece ha appena dato inizio alla sua carriera. Qualche tempo dopo la rottura, il matrimonio di Jenna e Lion diventa l’occasione giusta per incontrarsi di nuovo.

L’incapacità di Nick di perdonare Noah crea però tra loro un muro apparentemente insormontabile, ed è evidente che i due ex amanti inizialmente si rifiutano di riaccendere la fiamma che pure non sembra essersi spenta del tutto.

Il teaser trailer del film È colpa nostra?

«Adesso che le loro strade si sono incrociate di nuovo, l’amore si rivelerà più forte del rancore?», si chiede Prime Video nella breve sinossi del capitolo finale della storia di Culpables.

Il primo teaser trailer di È colpa nostra? sembra suggerire una prima risposta a questa domanda.

Il cast del film È colpa nostra, tra ritorni e new entry

L’attesissima conclusione della trilogia Culpables di Mercedes Ron, bestseller del New York Times, vede per l’ultima volta Nicole Wallace e Gabriel Guevara vestire i panni di Noah e Nick.

Nel cast del terzo e ultimo film della trilogia tornano anche Marta Hazas (già vista in Quando meno te lo aspetti – Días mejores, Piccole coincidenze – Pequeñas coincidencias), Iván Sánchez (Bosé, Hospital Central), Victor Varona (Cielo grande, Dani Who?), Eva Ruiz e Goya Toledo (Amores perros, Veneno).

Tra gli interpreti figurano anche Gabriela Andrada (già in Gli eredi della Terra – Los herederos de la tierra), Álex Béjar (Élite, Al fondo hay sitio), Javier Morgade (Desaparecidos, Delfines de plata), Felipe Londoño (Entrevías, Profilo falso).

Nel cast c’è anche un volto nuovo: è l’attore de La casa di carta Fran Morcillo, nel ruolo di Simon, ovvero un collega che Noah inizierà a frequentare.

La regia è di Domingo González, che è anche autore insieme a Sofía Cuenca. Il film è prodotto da Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia – Follia e morte a Venezia, 30 coins – Trenta denari, The bar) con Álex de la Iglesia e Carolina Bang come producer.

Il successo della trilogia Culpables su Prime Video

È colpa nostra? chiude una trilogia di grande successo per Prime Video. Il primo film, È Colpa Mia?, ha raggiunto la top 10 in oltre 190 Paesi

Il secondo film, È Colpa Tua?, è invece diventato il film Original internazionale più visto su Prime Video al momento del lancio.

Quando esce il film È colpa nostra in streaming

Il terzo e ultimo film È colpa nostra? esce su Prime Video a ottobre 2025. La data esatta non è ancora nota.