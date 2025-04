Nove perfetti sconosciuti, quando esce la stagione 2

Fonte foto: Prime Video/Reiner Bajo

Un nuovo gruppo di nove sconosciuti sta per riunirsi ancora una volta per sottoporsi alla terapia psichedelica della misteriosa e affascinante Masha. È tutto pronto per la seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti, di cui Prime Video ha recentemente diffuso le prime immagini dal set e la data di uscita. Ambientati a Zauberwald, nelle Alpi austriache, i nuovi episodi si aggiungeranno a quelli già presenti sulla piattaforma di streaming: la prima stagione della serie tv è infatti uscita su Prime Video nel 2021. La trama è un adattamento dell’omonimo romanzo di Liane Moriarty, pubblicato nel 2018.

La trama di Nove perfetti sconosciuti 2

L’idea iniziale dei creatori di Nove perfetti sconosciuti era quella di realizzare una miniserie autoconclusiva. La notizia ufficiale del rinnovo per una stagione 2 è arrivata nel 2023, ma era nell’aria da un po’: qualche mese prima, infatti, Hulu (che trasmette la serie tv negli Stati Uniti) aveva candidato lo show agli Emmy non come miniserie, ma come serie regolare.

C’è una certa continuità tra la prima e la seconda stagione, nel senso che la cornice della storia resta la stessa. Immutata è anche la protagonista Masha e il "cuore pulsante" della trama, che ruota attorno a una controversa terapia somministrata ad alcune persone con la promessa di un rivoluzionario benessere.

Come nella prima stagione, anche in Nove perfetti sconosciuti 2 nove nuove persone che non si conoscono tra loro, ma che in realtà sono reciprocamente connesse in modi che non avrebbero mai potuto immaginare, vengono invitate dalla misteriosa guru Masha Dmitrichenko a partecipare a un ritiro sulle Alpi austriache.

L’esperienza si preannuncia trasformativa, all’insegna del benessere e di un rigenerante isolamento. Nel corso di una settimana, però, la guru porterà i partecipanti sull’orlo del baratro. Riusciranno a resistere? E ci riuscirà Masha?

Come sa il pubblico che ha già seguito la prima stagione, Masha è disposta davvero a provare qualsiasi cosa pur di guarire tutte le persone coinvolte nel ritiro, compresa sé stessa.

Il cast di Nove perfetti sconosciuti stagione 2

Il cast della seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti include Nicole Kidman, che torna a vestire i panni della guru Masha.

Tra i nuovi interpreti della stagione 2 figurano Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong e Aras Aydin.

La serie è prodotta da David E. Kelley, Made Up Stories di Bruna Papandrea, Blossom Films di Nicole Kidman e Fifth Season, che si occupa anche della distribuzione della serie.

Gli executive producer sono David E. Kelley, Nicole Kidman, Per Saari, Bruna Papandrea, Steve Hutensky, Molly Allen, Jonathan Levine, Rachel Shukert, Liane Moriarty, Matthew Tinker, Anthony Byrne e JH Butterworth.

Quando esce Nove perfetti sconosciuti stagione 2

La seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti sarà disponibile in Italia un giorno dopo rispetto all’uscita negli Stati Uniti.

I primi due episodi della seconda stagione escono su Prime Video il 22 maggio 2025. È prevista l’uscita di nuove puntate ogni settimana.