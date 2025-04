Si torna nella fattoria Clarkson: quando escono i nuovi episodi

Fonte foto: Prime Video

Si torna nella fattoria Clarkson! In questi giorni Prime Video ha annunciato ufficialmente la data di ritorno della tanto attesa quarta stagione di Clarkson’s Farm, che sarà disponibile fra poche settimane sulla piattaforma di streaming. Lo show è prodotto da Expectation, con Peter Fincham e Andy Wilman nel ruolo di produttori esecutivi. Zoe Brewer è direttrice di produzione, mentre Peter Richardson è il produttore di serie.

Anticipazioni su Clarkson’s Farm stagione 4

In questa nuova stagione dello show il pubblico torna a Diddly Squat Farm al fianco di Jeremy Clarkson e della sua squadra, pronta ad affrontare nuove sfide, progetti ambiziosi e momenti esilaranti.

Lo show riprende qualche mese dopo il finale della terza stagione, che si era conclusa con un brindisi in chiusura di un anno decisamente turbolento. Ma diverse cose sono cambiate da allora.

Kaleb è in tour per il Regno Unito, Lisa è alle prese con lo sviluppo di una nuova linea di prodotti e Jeremy si ritrova da solo a mandare avanti la fattoria. Con Kaleb lontano, Jeremy deve trovare il modo di tenere Diddly Squat in carreggiata. Ma ha un’idea.

Dopo essere stato ostacolato nei suoi tentativi di aprire un ristorante "Farm to Fork" (dal campo alla tavola), Jeremy decide di rilanciare il suo sogno e, nel frattempo, di riabilitare la sua immagine agli occhi del consiglio comunale.

Il suo nuovo piano? Acquistare un pub per deviare l’attenzione – e il traffico – dal negozio della fattoria. Ma nemmeno la strada verso la gestione di un pub si rivela semplice. Tra edifici fatiscenti, burocrazia a non finire e un’area picnic con un passato pittoresco, le difficoltà non mancano.

Anche l’immancabile Cheerful Charlie si unisce all’impresa, ma nemmeno lui è preparato a ciò che li aspetta quando Jeremy trova finalmente il pub perfetto.

Cosa succede in Clarkson’s Farm stagione 4

Tra le altre cose, nella quarta stagione di Clarkson’s Farm il mitico trattore Lamborghini che si trova a Diddly Squat inizia a dare segni di cedimento e il team deve gestire diversi animali nuovi: un gigantesco toro, un minuscolo ma vivace maialino e svariate capre.

A complicare ulteriormente le cose ci pensa Madre Natura, con condizioni che rendono quest’anno uno dei più difficili di sempre per l’agricoltura britannica.

«Ma quando la squadra si unisce, tutto diventa possibile», conclude Prime Video nella nota stampa di presentazione di questa novità.

Quando esce Clarkson’s Farm 4

La serie originale britannica Clarkson’s Farm torna in esclusiva su Prime Video il 23 maggio 2025. Saranno da subito disponibili i primi quattro episodi.

Il 30 maggio 2025 escono le puntate 5 e 6, mentre le puntate 7 e 8 arrivano in streaming il 6 giugno.

Clarkson’s Farm 5: cosa sappiamo della prossima stagione

Intanto, è già partita la produzione della quinta stagione della serie originale britannica targata Prime Video Clarkson’s Farm.

La serie era stata ufficialmente rinnovata per una quinta stagione nel 2024, quando le riprese della quarta stagione erano appena terminate.

La data di uscita della stagione 5 non è ancora nota.