Chrome è più sicuro: arriva la protezione in tempo reale

Fonte foto: monticello / Shutterstock

Con un post sul blog ufficiale Google ha confermato l’arrivo della protezione in tempo reale, un sistema che garantisce a tutti gli utenti che utilizzano Google Chrome una innovativa modalità di Navigazione sicura ancora più efficiente e il massimo rispetto della loro privacy.

La funzionalità è già disponibile sui dispositivi desktop e iOS, mentre gli utenti che utilizzano Android dovranno ancora aspettare qualche tempo e dovrebbero ricevere la nuova caratteristica entro la fine di marzo 2024.

Protezione in tempo reale, come funziona

Come ben noto a chi utilizza comunemente Google Chrome, il browser mette già a disposizione degli utenti una funzione Navigazione sicura, che consente di tenere sotto controllo i siti web visitati.

Se queste pagine fossero ritenute pericolose o inaffidabili è il software stesso a mostrare un avviso che invita a tornare sui propri passi oppure ad assumersi ogni responsabilità del continuare a navigare su tali siti.

Per identificare sito come pericoloso, il software utilizza un elenco che contiene tutti le URL considerate dannose (e di cui Google è già a conoscenza). Si parla di una lista piuttosto corposa che si aggiorna ogni 30/60 minuti aggiungendo di volta in volta nuove voci all’elenco di siti inaffidabili.

Tuttavia, per il colosso della tecnologia questa operazione non è considerata abbastanza veloce visto che, in media, un sito web malevolo rimane online un tempo davvero minimo, spesso inferiore ai 10 minuti.

Per risolvere la cosa, quindi, Chrome manterrà aggiornato questo elenco in tempo reale e ogni volta che viene rilevata una pagina inaffidabile, la propria versione del browser riceverà una notifica che provvederà a informare rapidamente all’utente.

Stando alle prime dichiarazioni, questo nuovo sistema è molto più efficiente rispetto al passato, riuscendo ad esempio a bloccare circa il 25% in più di tentativi di phishing.

Inoltre, per preservare la privacy degli utenti, Big G ha collaborato con Fastly, una piattaforma cloud edge che accelera le applicazioni web e mobili, rendendo più veloce e più sicura la consegna dei contenuti.

Da questa collaborazione nasce una nuova modalità di gestione di un server OHTTP specifico che garantisce la massima riservatezza, in modo che la funzione Navigazione sicura non possa vedere l’indirizzo IP degli utenti e che i dati inviati non siano in alcun modo rintracciabili.

Altre novità di Google Chrome

Tra le altre novità in tema di sicurezza annunciate da Google c’è Password Checkup che su iOS ha ricevuto un aggiornamento che consente di contrassegnare le password compromesse, quelle deboli o già utilizzate in precedenza.

Quindi, ogni volta che viene rilevato un problema con una password, Chrome mostrerà un avviso che informa l’utente di ciò che sta accadendo. Tutte le informazioni sono visibili in qualsiasi momento dalla scheda Controllo di sicurezza accessibile dalle Impostazioni di Chrome.