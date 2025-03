Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

Google Chrome è, da tempo, il browser web più utilizzato al mondo e specialmente tra gli utenti Android (trattandosi dell’opzione installata di default) ha un tasso di adozione altissimo. L’app, però, è priva di una delle principali funzioni della versione desktop ovvero il supporto alle estensioni, il software aggiuntivo che consente di incrementare, in modo significativo, le potenzialità del browser.

In passato, diversi rumor hanno anticipato la volontà di Google di portare le estensioni anche all’interno di Chrome per Android ma, almeno per il momento, non è ancora arrivato un annuncio ufficiale. Nel frattempo, Google è stata battuta da Microsoft che sta introducendo questa novità per la sua versione mobile di Edge.

La notizia è particolarmente rilevante anche perché Microsoft Edge, che di recente ha ricevuto una nuova funzione salva conto in banca, punta a crescere, in termini di adozione, andando a sottrarre utenti direttamente a Google.

Le estensioni arrivano su Microsoft Edge per Android

Come riportato da Windows Latest, Microsoft ha messo a disposizione degli utenti di Edge per Android uno store di estensioni da cui è possibile aggiungere nuove funzioni per il browser. Per il momento, ci sono circa 20 estensioni disponibili ma, è inevitabile, che nel corso delle prossime settimane questo numero aumenterà in modo significativo, garantendo agli utenti la possibilità di personalizzare questo strumento, andando ad arricchirlo con nuove funzioni.

Il supporto alle estensioni in Edge per Android non è una novità e già da diverso tempo Microsoft aveva annunciato la volontà di voler aggiornare il suo browser mobile con questa funzione. Dallo scorso anno, l’azienda aveva anche rilasciato una prima versione dell’app compatibile con le estensioni (si tratta di una build Canary e, quindi, non di una versione stabile).

Con il lancio dello store, accessibile con la versione stabile, però, Edge può ora contare su un importante vantaggio rispetto alla concorrenza. Al momento, Google non ha fornito informazioni aggiornate in merito all’arrivo delle estensioni su Chrome per Android. Ulteriori dettagli in merito potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

Come usare le estensioni su Edge per Android

Per iniziare a utilizzare le estensioni per Microsoft Edge su Android è necessario installare l’ultima versione stabile del browser dal Google Play Store. Una volta aperta l’app, bisognerà premere sull’icona con le tre linee in basso a destra e poi andare su Estensioni per accedere all’elenco delle opzioni disponibili. Importante ricordare, però, che per il momento, esattamente come indicato chiaramente da un’etichetta presente in alto, lo store è ancora in beta e potrebbe non funzionare al 100%.