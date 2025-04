Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Fonte foto: studio di André Chaisson

La Sicilia è una terra di misteri e leggende, che ha ancora tanto da svelare. L’ultima teoria riguarda una metropoli di 12mila anni fa, sommersa al largo della splendida isola. Un’affascinante ipotesi ancora tutta da comprovare.

Una città sommersa

Di certo sta facendo discutere l’ipotesi di un’antica metropoli sommersa al largo della Sicilia. Risalirebbe al 10.000 a.C. e sarebbe situata nei pressi di Portopalo. I primi dati batimetrici analizzati evidenzierebbero una struttura regolare, dalle dimensioni notevoli. Non è da escludere che possa trattarsi di una città portuale poi sommersa. Al momento, però, non si va oltre un’affascinante ipotesi, che richiederà numerose verifiche scientifiche e, ovviamente, una spedizione subacquea in loco per poter ottenere conferme.

Ad avanzare questa teoria affascinante è stato l’ingegnere civile André Chaisson, grande appassionato di civiltà perdute. Ha analizzato i dati di batimetria marina e realizzate delle mappe dei fondali. Il risultato? Una struttura di grande regolarità che lui ha interpretato come la sagoma di una città antica, con tanto di porto, mura e canali.

Occorre precisare, però, come Chaisson non sia stato l’unico a gettare luce su questa storia. In precedenza il dottor Rosario Pappalardo aveva infatti segnalato la possibile presenza di una struttura simile nella stessa area, descrivendone la morfologia.

Lo studio

Cosa dice lo studio di Chaisson? La presunta città sommersa al largo della Sicilia sarebbe a circa 130 metri di profondità, così come a circa 40 km dalla costa meridionale dell’isola italiana. Precisamente nei pressi della scarpata siculo-maltese.

La struttura ha una misura di 17,64 km in lunghezza e 4,41 km in larghezza. Dimensioni notevoli per il tempo. Secondo l’ingegnere, sarebbe altamente improbabile che una formazione naturale abbia misure che siano multipli esatti di unità antiche di misura (conversione in stadi). Un elemento che supporterebbe la sua tesi.

Un altro dettaglio molto importante, stando alle mappe batimetriche, è la presenza di un canale lungo 51 km e largo 500 metri, che circonderebbe la città, elevandosi di circa 50 metri rispetto al livello circostante. Una struttura che suggerirebbe una configurazione difensiva, con accesso dal mare che conduce a un porto.

La città potrebbe essere Telepylos, mitica area urbana dei Lestrigoni, citata nell’Odissea. A supporto della datazione, per ora ipotizzata intorno al 10.000 a.C., viene invocato l’innalzamento del livello del mare, al termine dell’ultima era glaciale. Ciò potrebbe aver causato la sommersione progressiva della struttura.

Alcune mappe geologiche del periodo pre-interglaciale, mostrano inoltre come quella zona fosse unita alla Sicilia da una lingua di terra. Ciò rafforzerebbe l’idea che potrebbe trattarsi di un insediamento costiero.

I dubbi

Una storia decisamente suggestiva ma ancora tutta da provare. Non mancano gli scettici, ovviamente. Il dubbio chiave riguarda la possibilità che questa “città” non sia altro che un artefatto batimetrico, ovvero un’immagine generata non da una reale struttura fisica ma dagli strumenti e dalle tecniche di elaborazione dati.

Altra critica importante è poi rivolta al metodo di Chaisson, accusato di selezionare unicamente dati a sostegno della propria tesi, ignorando quelli che potrebbero contraddirla. Un approccio che rischia di minare l’obiettività, ovviamente.