La gamma di condizionatori portatili COMFEE' è in offerta su Amazon con prezzi in forte sconto per diverse varianti: ecco tutte le opzioni disponibili

Con l’estate alle porte, è il momento giusto per acquistare un nuovo condizionatore portatile. Chi è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo può puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata ai modelli di COMFEE’ che, attualmente, risultano essere i più venduti su Amazon. Le opzioni sono diverse ma le più interessanti sono due. La prima è un’unità da 5000 BTU/h che permette di coprire un’area di 17 metri quadrati, garantendo un ottimo raffrescamento in breve tempo.

Il prezzo proposto da Amazon è di 179 euro. La seconda, più potente, arriva a 7000 BTU/h e può coprire fino a 25 metri quadrati. In questo caso, su Amazon è possibile completare l’acquisto con un prezzo scontato di 199 euro. Entrambi i modelli sono venduti e spediti da Amazon ed è possibile sfruttare la consegna gratuita e anche il reso gratuito entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto. Per acquistare un nuovo condizionatore portatile COMFEE’ a prezzo scontato è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Condizionatore portatile COMFEE’: la scheda tecnica

I condizionatori portatili COMFEE’ sono la soluzione giusta per rinfrescare casa durante il periodo estivo, con la garanzia di un consumo energetico ridotto grazie all’elevata efficienza (classe energetica A).

Si tratta di modelli in grado di funzionare sia come condizionatori d’aria che come ventilatori e deumidificatori (con una capacità di oltre 33 litri al giorno). La regolazione della temperatura può avvenire nell’intervallo tra 17°C e 35 °C.

Da segnalare anche la comoda funzione "Follow Me" che consente al condizionatore di adeguare il suo funzionamento andando a rilevare la temperatura registrata dal telecomando, in modo completamente automatico.

Trasportare i condizionatori COMFEE’ è molto facile. Le unità, infatti, sono dotate di ruote piroettanti che consentono di spostare da una stanza all’altra il condizionatore in modo molto semplice.

A disposizione degli utenti ci sono anche la Sleep Mode e il timer per regolare il funzionamento del condizionatore in ogni contesto di utilizzo.

Condizionatore portatile COMFEE’: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è possibile ottenere uno sconto importante sui condizionatori portatili COMFEE’. Tra le opzioni disponibili troviamo:

l’unità da 5000 BTU/h che viene proposta a 179 euro

che viene proposta a l’unità da 7000 BTU/h che viene proposta a 199 euro

Entrambi i modelli sono venduti e spediti da Amazon e sono disponibili con consegna gratuita e anche con reso gratis entro 30 giorni dal ricevimento. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo di tempo. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata da comprare.

