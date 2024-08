Amazon, prezzo in picchiata per il condizionatore portatile: affare immediato

Il condizionatore portatile Comfee' è in offerta con uno sconto del 28% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Perfetto per la casa e per l'ufficio

Fonte foto: Comfee

In questi mesi di grande caldo c’è un elettrodomestico che più di tutti ha dimostrato di essere uno dei più acquistati e desiderati dagli italiani: il condizionatore portatile. Il merito è anche dei siti di e-commerce che in molti casi hanno scontato alcuni modelli facendoli diventare dei veri best-seller. Uno di questi è il protagonista dell’articolo di oggi. Parliamo del climatizzatore portatile Comfee’ Ambra 8C nella versione da 7.000 BTU/h che oggi trovi al minimo storico e a un super prezzo. Il merito è dello sconto del 28% che fa scendere il prezzo sotto i 200 euro e diventa un vero best-seller. A tutto questo puoi aggiungere anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon.

Il climatizzatore in offerta è la soluzione ideale per combattere questi giorni di grande caldo senza doverne montare uno a parete. Ha una potenza di 7.000 BTU, ideale per una stanza di circa 20 metri quadrati. Lo puoi utilizzare sia in casa sia in negozio e oltre a raffreddare la stanza è dotato anche della funzione ventilatore e deumidificatore. Facile da utilizzare e da montare, è uno dei migliori affari che puoi fare oggi.

Condizionatore portatile Comfee: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi il climatizzatore portatile Comfee in promo con uno sconto mai visto prima. Da oggi lo puoi acquistare a un prezzo di 199,90 euro grazie allo sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 39,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidi. Lo puoi anche provare con tutta calma: per il reso gratuito ci sono 14 giorni di tempo.

Climatizzatore Comfee Ambra 8C: la scheda tecnica

Tutto quello che cerchi in un climatizzatore portatile lo trovi in questo modello Comfee’ Ambra 8C, la soluzione ideale sia per la tua abitazione sia per il negozio. In questi mesi su Amazon è stato uno dei più apprezzati e non a caso solo negli ultimi 30 giorni ne sono stati venduti più di 2.000. Il merito è di un prezzo super competitivo, ma anche di un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Lo si capisce dalle caratteristiche tecniche. Dotato di una potenza pari a 7.000 Btu che permette di raffreddare in poco tempo una stanza di circa 20-25 metri quadrati. La temperatura può essere regolata tra un minimo di 17 gradi e un massimo di 35 gradi. Oltre alla funzione di raffreddamento è dotato anche della funzione di ventilazione o di deumidificatore. In ogni momento puoi scegliere quella che più si adatta alle tue necessità.

Tra le funzioni utili c’è quella Sleep che imposta la temperatura perfetta per quando vai a dormire, oppure quella "Follow Me" che rileva la temperatura intorno al telecomando e mantiene sempre il fresco. Facile da spostare grazie alle rotelle indipendenti e alla maniglie laterali.

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, utilizza il gas refirgerante R290 che riduce i danni all’atmosfera. Ha ricevuto la Classe A per quanto riguarda l’efficienza energetica. Oltre a costare poco, consuma anche poca energia.

