Electrolux, il condizionatore portatile a prezzo stracciato: è da comprare subito

L’estate è oramai in procinto di arrivare, le temperature si stanno alzando e bisogna cominciare a farsi trovare pronti con tutti gli strumenti adatti per fronteggiare il caldo. E quando parliamo di strumenti, la prima idea sono i condizionatori, diventati oramai insostituibili per fronteggiare le afose giornate di giugno, luglio e agosto. Purtroppo non in tutte le abitazioni è possibile installare un climatizzatore a parete, vuoi per problemi logistici, vuoi per problemi di spazio. In casi del genere, l’unica soluzione possibile è un condizionatore portatile, una soluzione innovativa, a basso impatto e soprattutto versatile: lo puoi spostare di stanza in stanza senza troppi problemi (l’importante è avere a disposizione una "via di fuga" per l’acqua raccolta con l’umidità).

Se sei alla ricerca di un elettrodomestico di questo genere, oggi è il tuo giorno fortunato. Il motivo è molto semplice: su Amazon trovi in offerta il climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600 con uno sconto che non si vedeva da tantissimo tempo. Solo oggi lo trovi con uno sconto del 53% che te lo fa pagare la metà e risparmi 370 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un condizionatore portatile con una potenza di 9000 BTU, perfetto per una stanza di circa 30-40 metri quadrati. Si adatta sia a un utilizzo casalingo sia di ufficio. Con un prezzo così non bisogna far altro che acquistarlo.

Condizionatore portatile Elextrolux Comfort 600

Electrolux Comfort 600: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 a un prezzo di 329,99 euro, con uno sconto del 53% rispetto a quello di listino. Lo sconto è ragguardevole e lo paghi meno della metà, risparmiando ben 370 euro. Si tratta del minimo storico degli ultimi mesi e di una delle migliori occasioni di tutto il web grazie ai vantaggi offerti da Amazon. Ad esempio, puoi dilazionare il prezzo a rate utilizzando il servizio Cofidis e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

Inoltre, come per la maggior parte degli elettrodomestici, puoi richiedere il ritiro dell’usato gratuitamente, mentre spendendo solo 10 euro hai anche il servizio di disimballaggio. Approfittane subito.

Electrolux Comfort 600: caratteristiche e funzionalità

Scopriamo le caratteristiche tecniche del condizionatore portatile Electrolux Comfort 600. Partiamo dal fatto che sia semplicissimo da usare, per tutti. Potrai impostare la temperatura desiderata e programmare la modalità preferita comodamente tramite l’App Electrolux. Il risparmio è doppio, visto che trarrai benefici anche sulla bolletta, dato che consuma fino al 28% in meno di energia. La potenza complessiva è di 9000 BTU, ideale per una stanza di circa 30-40 metri quadrati.

Si adatta a qualsiasi abitazione e stanza. Molto silenzioso, emette un rumore di soli 64 dB, quindi non darà fastidio alle persone presenti in casa che dormono, studiano o lavorano o ai vicini. Dunque, attrezzati da oggi contro il caldo con il climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600 super scontato.

