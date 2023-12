Come funziona la fatturazione elettronica per un e-commerce

Fonte foto: Shutterstock

In un mondo in continua evoluzione, l’innovazione tecnologica è diventata un alleato fondamentale per le imprese e i professionisti e l’adozione della fatturazione elettronica è un chiaro esempio di questa trasformazione. Il cambiamento è riservato anche al mondo degli e-commerce, che oggi vive un periodo florido e di crescita continua.

Anche gli e-commerce hanno l’obbligo di rilasciare fatture elettroniche ai propri clienti. Non importa la dimensione o il settore in cui operano, tutte le piattaforme devono attenersi alle regole di fatturazione elettronica, sia che vendano in Italia che all’estero. E per gestire questo aspetto in modo facile e veloce devono dotarsi di strumenti adeguati e adatti alle proprie esigenze. A tal proposito, Libero SiFattura si rivela davvero utile anche per gestire la fatturazione elettronica dei negozi online. Non solo permette di ricevere e trasmettere i documenti, ma anche di conservarli a norma di Legge. Vediamo come funziona la fatturazione elettronica per e-commerce, i vantaggi e perché affidarsi a SiFattura.

Come funziona la fatturazione elettronica per gli e-commerce

La fatturazione elettronica per gli e-commerce è un metodo moderno e digitale per gestire le transazioni finanziarie. Invece di creare, inviare e archiviare fatture cartacee, tutto avviene in formato elettronico. Queste operazioni sono suddivide in diverse fasi.

Innanzitutto, quando un cliente effettua un acquisto online viene generata la fattura elettronica in modo automatico. Questo documento, che contiene tutti i dettagli dell’acquisto, viene inviato al cliente generalmente tramite e-mail. La fattura elettronica viene, così, prodotta e trasmessa in pochi secondi, ed è sicura e a norma di Legge. Naturalmente è cruciale utilizzare un software di fatturazione elettronica di qualità, che si occupa di generare il documento e trasmetterlo senza rischi.

Le fatture elettroniche vengono, poi, archiviate in formato digitale e ciò permette di risparmiare tempo e molto spazio. Inoltre, questa soluzione facilita la ricerca e il reperimento di documenti archiviati, che non vengono conservati in enormi scaffali o armadi e sono, perciò, più facili da trovare. Basta una parola nella ricerca interna. Inoltre, la fatturazione elettronica facilita anche il controllo contabile perché è molto più semplice inviare tutti i documenti al commercialista o a chi si occupa dell’amministrazione dell’azienda online.

I vantaggi della fatturazione elettronica per piccoli e-commerce

La fatturazione elettronica offre diversi vantaggi, in particolare per i piccoli e-commerce che operano con regimi forfettari. Uno dei principali è il risparmio di tempo. La generazione e l’invio automatico delle fatture riducono notevolmente il tempo impiegato in attività amministrative, consentendo di concentrarsi sul core business.

Inoltre, l’introduzione delle fatture elettroniche permette una notevole riduzione dei costi. Eliminando la necessità di carta, stampanti e spedizioni postali, si risparmiano denaro e risorse. Senza contare che non sarà più necessario avere un ufficio spazioso perché non ci saranno scaffali, armadi e archivi per conservare le fatture cartacee o altri documenti.

La contabilità potrà essere controllata e gestita più efficacemente, perché diminuiscono i rischi legati agli errori umani ed è possibile monitorare vendite e transazioni. Infine, tra i tanti vantaggi spicca la possibilità di essere innovativi e competitivi. Senza contare che ormai sono tanti i Paesi in Europa e non solo che stanno introducendo la fatturazione elettronica, perciò, è l’ideale anche per chi vende all’estero.

Come usare SiFattura per semplificare la fatturazione elettronica del tuo e-commerce

SiFattura è una soluzione completa e affidabile che ti aiuta a gestire in modo efficiente tutto il processo di fatturazione elettronica. Può essere facilmente integrato all’interno di qualsiasi sistema di e-commerce, garantendo un flusso di lavoro senza intoppi e generando le fatture ad ogni vendita effettuata. Si tratta, infatti, di un gestionale completo che consente di gestire in modo semplice il processo di generazione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, oltre all’archivio sicuro di ogni documento.

Libero SiFattura è costantemente aggiornato per garantire la conformità con le leggi fiscali in continua evoluzione e per essere sempre efficace contro virus e attacchi cyber-criminali. Grazie a un sistema e a una dashboard intuitiva è possibile controllare tutti i flussi di cassa, individuando subito fatture problematiche (ancora da saldare, per esempio). Inoltre, facilita la condivisione dei dati e documenti con il proprio commercialista in modo che tutta la contabilità sia gestita in modo trasparente.

Si possono anche inserire anagrafiche dei propri clienti, fornitori e collaboratori in modo da gestire con successo le relazioni interne ed esterne alla propria azienda.

Libero SiFattura è proposto in tre diversi piani di abbonamento in modo che ogni persona possa scegliere la migliore soluzione per le proprie esigenze.

Libero SiFattura Basic è il servizio gratuito che permette di ricevere fatture elettroniche illimitate e di inviare fino a 10 fatture elettroniche all’anno tramite il Sistema di Interscambio. Libero SiFattura Lite ha un costo di 29 euro+IVA all’anno ed è l’ideale per piccole e medie imprese, tra cui piccoli e-commerce poiché permette di personalizzare l’aspetto delle fatture, inviare fatture elettroniche senza limiti tramite Sistema d’Interscambio o Sistema Tessera Sanitaria e generare report in modo da tenere sotto controllo l’andamento di un business. Infine, Libero SiFattura Pro ha un prezzo di 49 euro+IVA l’anno ed è la migliore soluzione per e-commerce più grandi e complessi. Consente di avere un account multiutente, la condivisione con il commercialista, ma anche la possibilità di avere altre funzioni, come uno scadenziario, l’estratto conto, i solleciti automatici e tanto altro.

In collaborazione con Libero SiFattura