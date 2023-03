Come l'Intelligenza Artificiale sta cambiando il mondo del calcio.

Negli ultimi anni il calcio è cambiato, avvicinandosi sempre di più a tecnologia e innovazione. Numerosi club hanno cominciato a collaborare con aziende che si occupano di tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale. Fra loro anche Atalanta Bergamasca Calcio, che ha avviato una partnership con Vedrai, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni basate sull’AI.

Nell’agosto 2022, Vedrai è diventata Artificial Intelligence Partner del club bergamasco. Da questa collaborazione è nato il Vedrai Lab, uno spazio che ha come obiettivo quello di ottimizzare le scelte di Atalanta sfruttando le potenzialità dell’AI. L’ultima novità è rappresentata dall’apertura del Vedrai Lab, uno spazio che ha come obiettivo quello di rendere ancora più performanti le decisioni della squadra.

Da anni infatti alcuni fra i club più affermati hanno scelto di affidarsi all’Intelligenza Artificiale per favorire il lavoro di scouting dei reclutatori, ma anche per analizzare le performance dei giocatori, creando dei piani personalizzati di allenamento e dei sistemi per prevedere gli infortuni. L’IA si è rivelata utile inoltre per realizzare attività di marketing, rafforzando il legame fra squadra e tifosi, con la possibilità di personalizzare l’esperienza dello stadio.

D’altronde le società calcistiche sono delle aziende vere e proprie, per questo devono prendere in considerazione tantissime variabili. L’Intelligenza Artificiale entra in gioco proprio qui per raccogliere, gestire e interpretare i dati, consentendo di prendere decisioni con un minore margine di errore.

Ma in che modo la tecnologia può aiutare i club calcistici? Ce lo svela Giacomo Santoli, Chief Commercial Officer di Vedrai.

Fonte foto: Vedrai

Quale influenza può avere l’Intelligenza Artificiale in ambito sportivo?

Ormai da anni alcuni dei più premiati club nei principali campionati europei, dalla Premier League britannica alla Bundesliga tedesca, si affidano all’Intelligenza Artificiale per ricevere supporto nelle attività di scouting, a beneficio di reclutatori e talent-scout, o per analizzare le performance sportive dei giocatori, prevedendo gli infortuni e creando piani di allenamento personalizzati. Per quello che riguarda il marketing e il fan engagement, grazie all’Intelligenza Artificiale si può inoltre rafforzare il legame con i tifosi, per esempio attraverso la personalizzazione dell’esperienza allo stadio.

Come nasce la collaborazione con l’Atalanta Bergamasca Calcio?

Ad accomunare Atalanta e Vedrai ci sono valori condivisi: sostenere i messaggi positivi dello sport, incentivare l’accesso democratico all’innovazione e promuovere il talento delle nuove generazioni, che la società bergamasca coltiva nell’attenzione al proprio Settore Giovanile – uno dei più importanti d’Europa – e Vedrai attraverso un team di professionisti prevalentemente under 30.

Questa collaborazione è in linea con una filosofia ben precisa, che lega le due società: avere fiducia nei giovani del territorio, formarli e metterli nelle migliori condizioni per esprimere il proprio potenziale. Atalanta e Vedrai credono entrambe che il successo parta dalla crescita delle persone, ed è per questo che siamo orgogliosi di poter collaborare.

Cos’è il Vedrai Lab?

Proprio per ribadire che questa partnership nasce all’insegna della promozione del talento delle nuove generazioni, Vedrai associa il suo nome a quello dell’Accademia Mino Favini, la sede del Settore Giovanile nerazzurro: l’inaugurazione del Vedrai Lab, mira ad affermare sempre più il legame tra le due società. Spirito di imprenditorialità, duro lavoro e innovazione tecnologica sono le costanti che Vedrai condividerà con Atalanta in questo spazio.

In che modo la tecnologia di Vedrai supporterà la società calcistica bergamasca?

Vedrai in pochi anni ha saputo diventare azienda di riferimento nel panorama dell’Intelligenza Artificiale aiutando le aziende a prendere decisioni, facendo leva sulla capacità di raccolta, gestione e interpretazione dei dati che sono il punto di partenza di tutte le soluzioni proposte dal Gruppo. Anche in questo contesto il nostro supporto tecnologico serve e servirà sempre più ad aiutare Atalanta a ottimizzare le scelte nei diversi ambiti, con l’obiettivo di competere sempre più anche a livello manageriale con i grandi club con cui già si confronta in ambito sportivo.

Come cambierà nei prossimi anni lo sport grazie all’apporto dell’Intelligenza Artificiale?

Oggi il calcio è molto diverso da come era qualche decennio fa e sta cambiando a grande velocità. Le società calcistiche sono vere e proprie aziende, con esigenze di bilancio e di produzione da rispettare e moltissime variabili da tenere in considerazione: in futuro, facendo leva sulla capacità di raccolta, gestione e interpretazione dei dati, l’AI consentirà loro di prendere decisioni più consapevoli e ridurre il margine di errore di tali decisioni.

Contenuto offerto da Vedrai.