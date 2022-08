Come provare Twitter senza iscriversi a Twitter

Twitter è un social storico ma anche la piattaforma che sta subendo maggiori ripensamenti. In ballo c’è l’acquisto da 44 miliardi di dollari avanzato dal multimiliardario Elon Musk che sembra non debba concludersi. Poi qualche giorno fa si è aggiunto l’aumento dei costi di abbonamento dell’80% per i nuovi iscritti (per i vecchi la tariffa passa da 2,99 a 4,99 euro da ottobre). Insomma, tantissimi cambiamenti e progetti che non si comprende bene a quale obiettivo debbano portare.

Tuttavia, Twitter resta una delle migliori piattaforme per comunicare velocemente le proprie idee o il proprio lavoro e, per questo, è stata introdotta una nuova funzionalità in beta, per mostrare come funziona il social dell’uccellino Blu. Ma senza per questo iscriversi. La funzione, in fase di test e che per ora riguarda un piccolo gruppo di utenti, rappresenta una sorta di assaggio di quel che il social può offrire e che sarebbe troppo complesso da spiegare. Di fatto, un "prova e vedi come ti trovi", proprio per convincere i nuovi utenti all’iscrizione.

La nuova funzione Prova Twitter

Se non tutti si sentono attratti da Twitter perché, in questa fase, non è ancora ben chiaro quali vantaggi possa offrire a un nuovo iscritto, ecco che arriva la funzione di prova. Di fatto si apre un account ma senza impegno. Ovviamente ci sono dei limiti, tra cui, il principale è: non è possibile pubblicare un tweet.

Ma non è possibile anche mettere mi piace, o ritweettare o ancora aggiungere un tweet ai preferiti. In pratica è solo possibile seguire uno o più account e vedere cosa pubblica.

L’account di Prova, consente sostanzialmente di sbirciare all’interno della piattaforma ma senza interagire. In effetti questa scelta è dettata dalla sicurezza. Far aprire account di prova con la possibilità di interagire, significherebbe, dare adito a possibili spam nella migliore delle ipotesi.

Tra l’altro i limiti di accesso includono anche la tipologia di utenti da seguire (solo quelli selezionati per questo scopo) e la possibilità di visualizzare i tweet pertinenti in una sequenza temporale. Un assaggino, più che un assaggio, di tutto quello che Twitter può offrire.

Prova Twitter: le varianti

In questo momento, Twitter sta testando diverse varianti di questa funzione aggiungendo o togliendo qualcosa. Non è chiaro quando questa funzione uscirà dalla fase beta e sarà così estesa a livello globale e soprattutto se si rivelerà davvero utile per conquistare nuovi utenti.