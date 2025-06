WhatsApp sta iniziando a testare i riassunti AI dei messaggi non letti: la nuova funzione è ora disponibile all'interno della beta per dispositivi Android

Continua il programma di integrazione dell’intelligenza artificiale in WhatsApp. L’app di messaggistica, che da alcuni mesi ha aggiunto Meta AI, ormai parte integrante del servizio, punta a offrire nuove funzioni AI ai suoi utenti. La conferma arriva dall’ultima beta di WhatsApp per Android. Gli utenti iscritti tramite il Google Play Beta Program stanno iniziando a ricevere i riassunti generati dall’AI.

Grazie all’intelligenza artificiale, WhatsApp sarà in grado di analizzare i messaggi non letti e di generare un riassunto degli elementi più importanti della conversazione, sia in un gruppo, dove il rischio di ricevere tantissimi messaggi in poco tempo è alto, che nelle chat dirette con altri utenti. Ecco i dettagli in merito a questa novità.

I riassunti arrivano su WhatsApp

Il funzionamento dei riassunti AI in WhatsApp è molto semplice. L’applicazione, utilizzando l’AI integrata, può fornire all’utente un riassunto dei messaggi non letti. La generazione del riassunto avviene utilizzando il sistema Private Processing.

In questo modo, i dati dell’utente (e quindi il contenuto dei messaggi da cui generare il riassunto) resta privato e non può essere consultato da WhatsApp. Il sistema è stato studiato per offrire la privacy agli utenti che scelgono di affidarsi a Meta AI all’interno dell’applicazione di messaggistica.

Il sistema di generazione dei riassunti è opzionale e la funzione è attivabile tramite un apposito tasto. C’è anche la possibilità di disattivare l’accesso ai riassunti AI tramite le Impostazioni dell’applicazione.

Da segnalare, inoltre, che quando viene attivata la funzione Privacy Avanzata della chat, disponibile dalla pagina del contatto o di un gruppo, non sarà possibile utilizzare i riassunti AI. In questo modo, gli utenti potranno contare su una maggiore protezione dei dati.

Come usare la nuova funzione di WhatsApp

Come sottolineato in precedenza, i riassunti generati dall’intelligenza artificiale, per il momento, sono disponibili in beta. In sostanza, solo gli utenti iscritti al programma e che hanno installato la versione beta dell’app (per il momento solo su Android) hanno la possibilità di sfruttare questo nuovo strumento AI. Ricordiamo che l’AI è parte di WhatsApp e alcune funzioni non possono essere disattivate.

Al momento, inoltre, i riassunti generati dall’intelligenza artificiale sarebbero disponibili solo per utenti selezionati che partecipano alla beta. Si tratta di una questione di tempo: nel corso delle prossime settimane, infatti, WhatsApp dovrebbe rilasciare questa nuova funzione per tutti. Ne sapremo di più a breve.

I riassunti, dopo la fase di beta, potrebbero registrare delle modifiche rispetto alla versione attualmente integrata nella versione di test dell’applicazione che ha il compito di verificare il funzionamento delle novità che WhatsApp intende rilasciare nella versione stabile dell’app.