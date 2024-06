Come riconoscere un sito web pericoloso

Ecco tutti i trucchi e gli accorgimenti da mettere in pratica per individuare i siti web pericolosi ed evitare le possibili truffe

Fonte foto: wk1003mike / Shutterstock.com

Riconoscere un sito web pericoloso è possibile anche se non è semplicissimo. I siti fake presenti online sono tantissimi e spesso vengono utilizzati per truffe e raggiri. Con alcuni accorgimenti, però, è possibile individuare i siti potenzialmente pericolosi ed evitare qualsiasi rischio. Ecco come fare.

Dubitare sempre

Per capire se un sito è pericoloso o meno è importante avere sempre un approccio dubbioso e non credere a tutto quello che si legge su un nuovo portale (offerte troppo convenienti, news sensazionalistiche etc.). Bisogna sempre riflettere un attimo prima di fornire i propri dati o la propria carta di pagamento: il numero di siti fake e potenzialmente pericolosi presenti online è elevatissimo.

Attenzione alla URL

Una prima cosa da controllare per capire se un sito web è davvero sicuro è la URL ovvero l’indirizzo riportato nella barra del browser. Molti siti fake utilizzano un indirizzo simile (ad esempio con un solo carattere diverso) al sito che intendono copiare. Per questo motivo, è fondamentale leggere con attenzione la URL e assicurarsi che l’indirizzo sia quello giusto. Solo in questo modo è possibile essere certi di essere sul sito desiderato e non su un sito “clone”.

HTTPS

Per capire se un sito web con e-commerce è pericoloso è necessario controllare la presenza del protocollo HTTPS che garantisce la possibilità di realizzare una connessione sicura con il sito stesso. Si tratta di un requisito essenziale per fare acquisti in sicurezza. Per effettuare questa verifica è sufficiente premere sull’icona presente nella barra degli indirizzi del browser, alla sinistra della URL. La presenza del protocollo HTTPS è indicata chiaramente oppure è confermata da un’icona di un lucchetto.

Controllare le recensioni

Per verificare se un sito è affidabile è possibile anche controllare le recensioni, affidandosi a piattaforme come Trustpilot che possono fare la differenza in questo caso. Portali di questo tipo, infatti, raccolgono le recensioni degli utenti e possono rappresentare una conferma importante in merito all’affidabilità (o all’inaffidabilità) di un sito web, in relazione al servizio proposto.

Fake news

Alcuni siti web sono “specializzati” in fake news che potrebbero essere utilizzate anche per tentare di mettere in atto delle truffe di phishing. In linea di massima, quindi, è utile sempre cercare conferme alle news lette su un sito che si visita per la prima volta, effettuando ricerche online sull’argomento. Si tratta di un passaggio essenziale per verificare se ci troviamo di fronte a una bufala.

Analizzare il sito web

Grazie ad alcuni tool online, uno dei più famosi è virustotal.com, è possibile analizzare un sito web, verificandone l’affidabilità. Il funzionamento è semplice: basta copiare la URL del sito da analizzare nell’apposito campo per avviare il controllo. Sarà il tool a mettersi alla ricerca di potenziali rischi per l’utente.