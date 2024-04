Come difendersi dagli attacchi phishing più comuni

Fonte foto: wk1003mike / Shutterstock

Gli attacchi di phishing sono tra le principali minacce informatiche e sono sempre più diffusi. Per questo motivo, il rischio legato a questo tipo di attacchi è aumentato in modo vertiginoso negli ultimi anni. Le truffe informatiche di questo tipo possono avvenire via mail, via SMS o anche durante la navigazione Internet. Per difendersi dagli attacchi di phishing è fondamentale adottare alcune precauzioni.

Non fidarsi è meglio

Per contrastare il phishing è importante adottare un approccio “zero trust”, per utilizzare una locuzione tipica della sicurezza informatica. Nella maggior parte dei casi, infatti, le truffe di phishing si basano su scelte avventate da parte degli utenti che comunicano dati sensibili ai truffatori, senza rendersene conto.

Per questo motivo, il sistema più efficace contro il phishing non può che essere la diffidenza. Quando si riceve una mail dalla banca, in cui viene richiesto di comunicare dei dati sensibili, è sempre meglio contattare personalmente l’istituto, recandosi in filiale o chiamando al Numero Verde.

Attivare sistemi di autenticazione a più fattori

Per proteggere i propri account dai rischi legati al phishing è fondamentale ricorrere a sistemi di sicurezza avanzata. Di conseguenza, è meglio attivare un sistema di autenticazione a più fattori, in modo da aggiungere livelli di protezione extra al proprio account. In questo modo, anche nel caso di password rubata, il proprio account resterà al sicuro in quanto ai truffatori servirà almeno un secondo metodo di autenticazione.

Utilizzare uno strumento anti-phishing

Gli attacchi di phishing sono diventati sempre più efficaci e, soprattutto, riescono spesso a risultare molto convincenti, con il rischio che anche utenti pronti ad affrontare questo tipo di minacce finiscano vittime di una truffa di questo tipo. Per difendersi dagli attacchi di phishing più comuni, quindi, è utile ricorrere a uno strumenti anti-phishing.

Molte aziende specializzate nel settore della sicurezza informatica includono tool di questo tipo nelle loro suite antivirus e antimalware, spesso disponibili con una spesa di pochi euro al mese. Per proteggersi dalle minacce informatiche, ricorrere a tool di questo tipo può fare la differenza.

Proteggere i propri dati bancari

Uno degli obiettivi principali delle truffe di phishing sono i dati bancari. Nonostante gli strumenti di sicurezza messi a disposizione dalle banche, molti attacchi di questo tipo riescono a sottrarre i dati degli utenti che spesso comunicano, inconsapevolmente, le informazioni che servono ai truffatori per svuotare il conto.

Un sistema aggiuntivo per proteggere i propri dati bancari è aprire un secondo conto oppure utilizzare una carta prepagata con un saldo separato dal conto corrente principale. Sarà proprio il secondo conto / la carta prepagata lo strumento da utilizzare per tutti gli acquisti.

In questo modo, in caso di sottrazione dei dati bancari, i danni subiti saranno minimi e i propri risparmi custoditi sul conto principale resteranno al sicuro.