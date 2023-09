Fonte foto: Jacob Lund / Shutterstock.com

Stampare una pagina web, direttamente dal browser web, è semplicissimo. Il risultato, però, può essere poco soddisfacente. Pubblicità, pulsanti e altri elementi che arricchiscono la pagina web da stampare possono alterare il risultato finale, rendendo la stampa quasi del tutto inutile.

In questi casi, è necessario stampare una pagina web senza pubblicità e senza altri elementi aggiuntivi che possono rendere illeggibili le informazioni disponibili. Ci sono vari metodi da utilizzare per effettuare una stampa “pulita” di una pagina web.

Vediamo, quindi, come stampare una pagina web senza pubblicità nel modo più semplice possibile.

Copia e incolla del testo

Senza perdere troppo tempo, un metodo semplice e immediato per stampare una pagina web senza pubblicità è il copia e incolla. Basta copiare il testo che si desidera stampare in un documento Word e poi avviare la normale stampa. Si tratta di un “trucco” alla portata di tutti e, soprattutto se il testo da stampare è poco, facile da mettere in pratica. La stampa potrà poi essere effettuata con una stampante laser o una a inchiostro. In alternativa, è possibile salvare il testo, scegliendo tra Pdf e Doc.

Usare la modalità lettura del browser

Utilizzando un browser web con una modalità lettura è possibile “ripulire” la pagina web, eliminando elementi aggiuntivi che possono infastidire durante la lettura. In questo modo, si accedere a una versione alleggerita della pagina web, per una lettura più semplice dell’articolo. Questo sistema è utile anche per stampare una pagina web senza pubblicità.

Tra i browser che integrano una modalità lettura, il più semplice da utilizzare è Microsoft Edge. Il browser. Dopo aver effettuato l’accesso alla pagina web da stampare, infatti, è possibile premere sull’icona del libro presente, a destra, nella barra degli indirizzi per attivare lo Strumento di lettura immersiva (il nome dato da Microsoft alla Modalità Lettura).

Raggiunta la pagina web “filtrata” dai contenuti extra è possibile effettuare la stampa (basta cliccare con il tasto destro del mouse e poi selezionare Stampa). Naturalmente, qualsiasi browser web che integra una modalità lettura andrà bene per poter stampare una pagina web senza pubblicità in modo semplice e veloce.

Usare uno strumento per eliminare la pubblicità

C’è un altro sistema per stampare una pagina web senza pubblicità: è possibile, infatti, utilizzare uno strumento che elimina i banner e gli altri elementi aggiuntivi, permettendo una stampa “pulita”. Le opzioni sono diverse. Uno degli strumenti più efficaci è printfriendly, disponibile sia via web (printfriendly.com) che come estensione per i principali browser web.

Con la versione web, basta accedere al sito del servizio e copiare l’URL della pagina web da stampare. In pochi secondi si accederà a una versione ripulita della pagina. Eventuali elementi aggiuntivi potranno poi essere eliminati “manualmente” grazie a un intuitivo sistema interattivo.