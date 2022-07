Come trovare i canali Telegram

Telegram è l’app di messaggistica che si sta facendo largo oramai già da diverso tempo. Sempre più italiani stanno scegliendo di usarla perché rispetto alle app di messaggistica della concorrenza offre tante funzionalità in più. A iniziare dai canali, che possiamo paragonare a delle vere e proprie pagine.

I canali Telegram, infatti, collegano le persone che hanno un medesimo interesse, ad esempio ci sono canali dedicati alle ricette regionali o canali in cui si parla di lavoro, ma anche di musica, film, libri oppure le offerte di prodotti. Insomma, qualunque sia l’argomento che ci sta a cuore, possiamo essere certi che avrà un canale corrispettivo su Telegram. Ma come trovare i canali che possono essere interessanti per approfondire un argomento e come iscriversi a tali canali? Se il canale è pubblico, allora è abbastanza facile trovarlo e iscriversi mentre se il canale è privato, non avremo modo di trovarlo e di entrare senza un invito da parte di un amministratore.

Canali Telegram e Gruppi: le differenze

Diciamo subito che i canali Telegram hanno struttura e funzioni diverse dai Gruppi Telegram. I Gruppi di Telegram sono in genere più piccoli e per lo più si accede solo su invito. Un gruppo ha un limite di 200.000 persone.

I canali possono avere iscrizioni infinite e in tutto il mondo. Di solito ruotano attorno ad argomenti specifici, come le notizie, le offerte, ricette di cucina ecc.

Inoltre i canali possono essere pubblici o privati e la differenza consiste nel fatto che se i canali sono pubblici, allora sono accessibili, diversamente se sono privati possono essere visitati solo su invito da parte di un membro del canale.

Infine, in un gruppo vediamo anche gli altri partecipanti, in un canale no.

Come trovare nuovi canali su Telegram

Esistono diversi modi per cercare i canali di Telegram. Uno dei metodi più semplici consiste nel fare una ricerca per parola chiave (cucina, notizie, motori, ecc) attraverso la barra di ricerca interna a Telegram, facendo tap sulla è posizionata la lente di ingrandimento.

Se invece vogliamo condurre una ricerca più approfondita possiamo utilizzare Reddit che è uno dei siti più grandi presenti su Internet che ospita milioni di community, inclusa Telegram, o sui forum.

Se, infine, conosciamo il nome esatto del canale al quale vogliamo iscriverci, allora ci basterà digitare quel nome nella barra di ricerca di Telegram.

Cercare i canali di Telegram online

Un buon punto di partenza per cercare i canali di Telegram sono i motori di ricerca che mettono in contatto con pagine che raccolgono come in un’antologia tutti i canali presenti in Italia.

Alcuni siti che hanno un canale colletato, ad esempio Libero Tecnologia, permettono ai loro lettori di iscriversi al canale Telegram semplicemente facendo click o ta su un pulsante. Quello che vedete qui sotto.