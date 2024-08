Telegram festeggia 11 anni con un altro aggiornamento

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Per celebrare il suo 11esimo compleanno Telegram ha rilasciato un nuovo aggiornamento con tane funzioni dedicate agli utenti business e agli account personali

Telegram compie 11 anni e vuole celebrare questo traguardo raggiunto dedicando ai milioni di utenti che usano la piattaforma di messaggistica un nuovo aggiornamento.

Molte le novità messe sul piatto, con il servizio che continua ad evolvere e migliorare costantemente per garantire nuove funzionalità e una user experience pronta a soddisfare tutti gli iscritti, dai creator agli account business, senza dimenticare naturalmente gli account personali che hanno scelto questo sistema di messaggistica per scopi privati.

Telegram, le novità dell’aggiornamento

La prima novità introdotta sono le Reazioni stella che permettono agli utenti di dare il proprio sostegno ai canali e ai creatori di contenuti, inviando appunto le Stelle di Telegram tramite la nuova reaction.

Chi raggiunge il 100% delle stelle può, poi, convertirle in diverse ricompense come i Toncoin o inserzioni semplificate. Per attivare la funzione basta andare su Impostazioni canale, fare tap su Reazioni e infine su Attiva le reazioni a pagamento.

Altra grande novità per le Stelle di Telegram, riguarda i nuovi Abbonamenti riservati ai creatori di contenuti che possono creare speciali link d’invito per accedere al proprio canale in cambio di un pagamento mensile in Stelle che garantisce contenuti e funzionalità esclusive.

Per creare un link a pagamento, basta andare su Impostazioni canale, selezionare l’opzione Tipo di canale, fare tap su Gestisci i link d’invito, scegliere Crea un nuovo link e abilitare l’impostazione Richiedi una quota mensile.

Con il nuovo update i proprietari dei canali ottengono anche nuove opzioni di monetizzazione attraverso foto e video a pagamento. Tra queste ci sono i post a pagamento per i bot, inclusi quelli che amministrano i canali e quelli sugli account Telegram Business. Con questo sistema la piattaforma rende molto più semplice automatizzare i canali e l’utilizzo di nuovi servizi destinati alle aziende e ai creator.

Sempre per i creatori di contenuti, bisogna ricordare che Telegram addebita loro delle commissioni davvero bassissime quando utilizzano le stelle per ricevere ricompense in Toncoin. Inoltre se si decide di reinvestire le stelle nella promozione del canale attraverso le inserzioni, Telegram ha deciso di agevolare gli utenti con un ulteriore sconto del 30%.

Altro grande cambiamento è l’arrivo dei Super canali che permette a chi li gestisce di farli sembrare più simili a un gruppo, con gli amministratori che possono anche decidere di pubblicare con i loro profili personali.

È possibile gestire queste impostazioni di pubblicazione in qualsiasi momento, basta fare tap sull’immagine profilo nella barra dei messaggi. Per trasformare un canale in un Super canale, bisogna andare su Impostazioni Canale, fare tap su Amministratori e attivare le opzioni Firma Messaggi e Mostra profili autori.

L’ultima caratteristica dell’aggiornamento di Telegram riguarda la visualizzazione dei documenti su iOS dove i formati come .pdf, .xls o .docx vengono aperti all’interno di schede separate del browser Telegram, per semplificare l’utilizzo di tali documenti.

Quando arriva l’aggiornamento

L’aggiornamento per celebrare gli 11 anni di attività di Telegram è già disponibile per tutti i dispositivi compatibili. Chi non l’ha ancora ricevuto può procedere con l’installazione andando all’interno del proprio store di riferimento e procedere l’aggiornamento manuale dalla scheda dell’applicazione.