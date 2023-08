Per parlare con gli stranieri utilizzando lo smartphone basta usare la funzione Conversazione di Google Translate, ecco come funziona

Parlare con gli stranieri, in un’altra lingua, non è più un problema. Bastano uno smartphone e una connessione a Internet per superare le barriere linguistiche e poter avere una conversazione con uno straniero. Il “trucco” è rappresentato dal ricorso a una funzione di Google Traduttore, app nota anche come Google Translate. L’applicazione è in grado di gestire, in tempo reale, le traduzioni, rendendo possibile il “dialogo” tra due persone che parlano lingue differenti.

Come usare Google Translate per parlare con gli stranieri

È tutto molto semplice: per parlare un’altra lingua è sufficiente affidarsi a Google Translate / Traduttore. L’applicazione è disponibile sia su smartphone Android che su iPhone, in modo completamente gratuito. L’app si occupa di gestire la traduzione in tempo reale delle frasi, permettendo un dialogo quasi in tempo reale tra due persone che non parlano la stessa lingua.

Il sistema è molto flessibile e permette di scegliere le lingue della “conversazione”, eventualmente cambiandole in tempo reale. Complessivamente, sono supportare oltre 100 lingue. Di conseguenza, parlare con gli stranieri grazie allo smartphone non sarà più un problema in quanto l’app di Google si occuperà, in modo completo, della traduzione, sia dall’italiano alla lingua scelta che viceversa.

Come usare il traduttore sullo smartphone

L’app è molto semplice da utilizzare. Dopo averla installata dallo store, infatti, Google Traduttore sarà pronta all’uso. Basta aprire l’app e, direttamente dalla pagina principale, selezionare l’opzione Conversazione. A questo punto, sarà possibile accedere a una nuova schermata dell’applicazione dove bisognerà attivare la modalità Automatico, semplicemente premendo sull’apposito tasto (dopo aver selezionato le due lingue da “mettere in comunicazione”).

Questa modalità è in grado di tradurre in automatico le conversazioni. Basterà parlare per avviare la traduzione nella lingua del nostro interlocutore. Allo stesso modo, le parole dell’interlocutore verranno poo tradotte in italiano. L’app gestirà tutto in automatico, occupandosi della traduzione simultanea delle frasi, sia in italiano che nella seconda lingua scelta.

Nel caso di gruppi con più persone che parlano lingue diverse, è possibile modificare di volta in volta la lingua da tradurre. Per effettuare questa semplice modifica basta un tap sulla lingua che consente l’accesso a una nuova schermata con tutte le lingue supportate. Scegliendo la nuova lingua, l’app di Google si adatterà immediatamente e sarà subito pronta alla traduzione.

Il sistema sviluppato da Google per garantire una traduzione simultanea e automatica funziona molto bene. Grazie al Traduttore è possibile usare lo smartphone per parlare con gli stranieri, scegliendo tra decine e decine di lingue supportate. Si tratta di una funzione sempre pronta all’uso e che può tornare molto utile quando viaggia all’estero oppure per chi lavora nel settore del turismo.