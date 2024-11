DeepL Voice, il nuovo strumento per le traduzioni in tempo reale

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

DeepL ha presentato DeepL Voice, uno strumento per le traduzioni in tempo reale disponibile per le riunioni in digitale e le conversazioni dal vivo tra due parlanti

Fonte foto: DeepL

DeepL ha presentato DeepL Voice, un nuovo strumento per le traduzioni in tempo reale, da utilizzare sia nei contesti aziendali che nelle interazioni personali. Questo tool estremamente sofisticato è in grado di gestire qualsiasi tipo di conversazione, riuscendo a tradurle efficacemente anche in caso di input incompleti o problemi di pronuncia, evitando malintesi e errori di comunicazione.

Come funziona DeepL Voice

DeepL Voice è disponibile in due modelli differenti che possono essere utilizzati dagli utenti in base al contesto in cui si trovano ad operare.

DeepL Voice per riunioni che permette ai diversi partecipanti di parlare nella propria lingua mentre l’applicazione genera sottotitoli tradotti in tempo reale per tutti gli altri presenti. Una soluzione ottima per le call aziendali con persone provenienti da paesi diversi, che può essere utilizzata per abbattere le barriere linguistiche e migliorare la conversazione durante le riunioni virtuali. Importante ricordare che questo tool sarà integrato all’interno di Microsoft Teams.

E poi c’è DeepL Voice per conversazioni, che è stato sviluppato appositamente per tradurre dialoghi dal vivo tra due persone utilizzando il proprio smartphone e l’app DeepL (disponibile su Android e iOS), che mostrerà sullo schermo le traduzioni in tempo reale di ciò che gli utenti si dicono.

In entrambi i casi e secondo la situazione di utilizzo, DeepL Voice ha lo scopo di semplificare la comunicazione tra parlanti di lingue diverse sia in ambito professionale che nella vita di tutti i giorni.

Al momento questo sistema di traduzione vocale simultaneo è compatibile con diverse lingue parlate come inglese, italiano, tedesco e francese ma, stando a quanto si legge nel comunicato stampa di DeepL, l’azienda tedesca ha già in programma di aggiungere ulteriori lingue nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda i sottotitoli, invece, sono disponibili sin da subito in tutte le 33 lingue già presenti su DeepL Traduttore tra cui inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, coreano, giapponese, olandese, polacco, portoghese, russo, svedese e turco.

Quando arriva DeepL Voice

DeepL Voice è stato mostrato ufficialmente nel corso della conferenza DeepL Dialogues, che si è tenuta a Berlino lo scorso 13 novembre, dove il pubblico ha potuto assistere a una presentazione con annessa prova dal vivo delle potenzialità di questo strumento. Nel corso della dimostrazione, c’è stato spazio anche per le opinioni dei clienti che hanno partecipato al programma di beta testing che hanno descritto l’applicazione come “lo strumento più completo in questo settore”.

Al momento non c’è ancora una data confermata per l’arrivo di DeepL Voice così come non è ancora chiaro se lo strumento sarà accessibile anche alle persone comuni o se, invece, entrambe le versioni saranno riservate a chi lavora per le aziende che decideranno di utilizzarlo.