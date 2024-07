Il modello AI di DeepL è addestrato soltanto su dati proprietari e permette di ottenere testi tradotti in modo autentico e con basso margine d’errore.

DeepL ha recentemente annunciato il suo nuovo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) sviluppato per la traduzione e revisione dei testi. Si tratta della seconda novità introdotta questo mese, dopo il lancio della formula DeepL per l’impresa, un nuovo servizio pensato per le aziende che vogliono integrare soluzioni professionali di traduzione AI.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, grazie a questo nuovo modello i testi tradotti con DeepL saranno ancora più precisi e con margini di errore sempre più bassi.

DeepL: come funziona il nuovo LLM di traduzione

Il nuovo LLM di DeepL è altamente specializzato e capace di fornire traduzioni autentiche e migliori rispetto al passato. L’azienda assicura anche che il rischio che tale modello produce allucinazioni o disinformazione è davvero minimo.

Inoltre, tale modello non utilizzerà dati presi da Internet, ma è stato addestrato su dati proprietari, ottimizzati per la creazione e la traduzione dei contenuti. Infine, per garantire una maggiore qualità, sono stati coinvolti migliaia di linguisti esperti. Grazie alla supervisione umana, DeepL dovrebbe offrire sempre traduzioni perfette e impeccabili.

Secondo i test sul nuovo modello, effettuati con il supporto con linguisti esperti, DeepL ha una precisione nelle traduzioni di 1,7 volte migliore per le traduzioni dall’inglese al cinese semplificato e al giapponese e di 1,4 volte per la traduzione dall’inglese al tedesco.

Ciò permette alle imprese e ai privati che lavorano in ambito internazionale di comunicare in modo più efficace e risparmiare tempi e costi di revisione manuale.

Per attivare il modello basta selezionare l’opzione “Modello di ultima generazione” sul traduttore online. Purtroppo, al momento tale novità è disponibile soltanto per le combinazioni di lingue citate. Tuttavia, l’azienda assicura che nuove lingue verranno aggiunte nel prossimo futuro.

DeepL sfida Google, Microsoft e OpenAI

Lo scopo dichiarato di DeepL è sfidare, con questo nuovo modello LLM, i traduttori integrati nei chatbot AI di Microsoft (Copilot), Google (Gemini) e OpenAI (ChatGPT).

Secondo l’azienda tedesca la sfida sarebbe già vinta, perché la qualità delle sue traduzioni sarebbe nettamente migliore rispetto a quella dei concorrenti.

Uno degli scopi di DeepL è quello di attrarre potenziali clienti, che non sono gli utenti finali (che possono usare gratuitamente il servizio già oggi, da Web), quanto piuttosto i produttori di smartphone e altri dispositivi mobili.

La maggior parte dei brand, infatti, sta già oggi offrendo ai propri clienti (almeno a quelli che comprano i dispositivi premium) nuove funzioni basate sull’AI. Tra queste funzioni ci sono anche le traduzioni automatiche in tempo reale, ad esempio quelle basate su Google Gemini offerte da Samsung con la sua Galaxy AI.