Come vedere il GP del Bahrain 2024 di Formula 1 in streaming e TV

Dal 29 febbraio al 2 marzo si corre sul circuito di Sakhir il gran premio del Bahrain 2024 di Formula 1. Ecco come seguirlo in TV e in streaming sullo smartphone.

Fonte foto: filedimage/123RF.com

L’attesa è finita, si riaccendono i motori. Questo fine settimana riparte la stagione della Formula 1 e lo fa con il gran premio del Bahrain che si corre sul circuito di Sakhir. Una pista che oramai è diventata un habitué del calendario della Formula 1 e sulla quale si sono disputati anche gli unici test stagionali. Tre giorni che hanno dato indicazioni piuttosto precise: la Red Bull è ancora la macchina da battere e Verstappen il favorito per la vittoria del campionato mondiale. La distanza con la Ferrari, però, si è assottigliata. La Scuderia di Maranello sembra aver fatto un ottimo lavoro durante l’inverno e la monoposto è molto più stabile rispetto al passato e con un degrado migliore delle gomme. Molto competitiva sul giro secco, un po’ meno sul passo gara dove la RB20 sembra al momento inavvicinabile. Si prospetta un weekend di gara ricco di emozioni e che puoi vedere in TV e in diretta streaming sulle piattaforme di Sky e NowTV.

I diritti televisivi della Formula 1, anche per questa stagione 2024, sono un’esclusiva di Sky e NowTV. Tutti i gran premi verranno trasmessi sui canali di queste due piattaforme, mentre sul canale in chiaro del digitale terrestre di TV8 verranno trasmesse le qualifiche e le gare solo in differita (con alcune eccezioni durante l’anno). Se non sei abbonato, puoi sottoscrivere un abbonamento a NowTV a un super prezzo. Il Pass Sport, che permette la visione non solo della Formula 1, ma di tre partite della Serie A per ogni turno, della Premier League, della MotoGP (il campionato comincia la prossima settimana), della NBA e dei migliori tornei di tennis al mondo (tutti quelli in cui parteciperà Sinner), è in offerta con uno sconto del 33%: è come avere quattro mesi gratis. Basta cliccare sul link qui in basso.

ABBONATI A NOW TV CON UNO SCONTO DEL 33%

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

GP del Bahrain 2024: gli orari

Un weekend “anticipato” quello che inaugura il campionato di Formula 1 2024. Rispetto al classico weekend dal venerdì alla domenica, il GP del Bahrain si corre da giovedì 29 febbraio a sabato 2 marzo per rispettare l’inizio del Ramadan.

Giovedì si comincia con i primi due turni di prove libere, venerdì è già tempo di qualifiche (alle 17:00 ora italiane), mentre l’inizio della gara è fissato a sabato 2 marzo alle ore 16:00. Ecco una tabella riassuntiva con tutti gli orari e gli appuntamenti del weekend.

Prove libere 1 – giovedì 29 febbraio ore 12:30

– giovedì 29 febbraio ore 12:30 Prove libere 2 – giovedì 29 febbraio ore 17:00

– giovedì 29 febbraio ore 17:00 Prove libere 3 – venerdì 1 marzo ore 13:30

– venerdì 1 marzo ore 13:30 Qualifiche – venerdì 1 marzo ore 17:00

– venerdì 1 marzo ore 17:00 Gran Premio – sabato 2 marzo ore 16:00

Come vedere il GP del Bahrain 2024 di Formula 1 in TV

Per non perdervi nemmeno un minuto del primo gran premio della stagione 2024 della Formula 1 le piattaforme di riferimento sono Sky e NowTV. Per guardare il GP del Bahrain 2024 in TV su Sky bisogna essere abbonati al pacchetto Sport e posizionarsi su uno dei canali che trasmettono prove libere, qualifiche e gara. Sul canale dedicato alla Formula 1 ci saranno anche approfondimenti con gli analisti di Sky e interviste dal paddock nei vari programmi del weekend. Per vedere la Formula in TV con NowTV basta installare l’app sul tuo televisore smart e accedere con le credenziali del tuo abbonamento. Se ancora non sei abbonato, puoi approfittare dello sconto del 33% disponibile sul Pass Sport: è come avere quattro mesi gratis.

ABBONATI A NOW TV CON UNO SCONTO DEL 33%

Le qualifiche e la gara vengono trasmesse anche in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma solamente in differita nella tarda serata di venerdì (per le qualifiche) e di sabato (per la gara).

Come guardare il GP del Bahrain 2024 in streaming

Se non avete la possibilità di seguire le qualifiche o la gara seduti comodamente sul divano, non dovete disperarvi, potete vedere il gran premio del Bahrain 2024 anche in streaming.

Per gli abbonati Sky c’è la piattaforma SkyGo. Basta utilizzare le credenziali del proprio account Sky e far partire lo streaming di uno dei canali che trasmette il gran premio.

L’app di NowTV, invece, è disponibile su qualsiasi dispositivo mobile: smartphone, tablet e computer. Per seguire il GP del Bahrain in streaming la procedura da seguire è molto semplice: lancia l’app, inserisci le credenziali e clicca sul tasto Play dedicato alla al gran premio. Se non siete abbonati, potete sottoscrivere l’abbonamento al Pass Sport di NowTV sfruttando lo sconto del 33%. Oltre a tutti i gran premi di Formula 1, avrete accesso anche a tantissimi altri contenuti sportivi, compresi i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la MotoGP e la Champions League, entrata nel vivo con gli ottavi di finale.

ABBONATI A NOW TV CON UNO SCONTO DEL 33%