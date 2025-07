Amazon, Nespresso Dolce Gusto al minimo storico e sconti esagerati: le migliori promo di oggi

Fonte foto: Amazon

Smartphone, smartwatch, elettrodomestici e smart TV. Non è la lista della spesa, ma i dispositivi che troviamo in offerta su Amazon oggi 6 luglio. Come ogni giorno il sito di e-commerce lancia nuove promo su tanti dispositivi differenti e riesci a risparmiare anche centinaio di euro su quelli più ricercati. Ad esempio, tra le promo di oggi c’è il nuovo Motorola Razr 60 Ultra in promo con uno sconto del 34% che ti fa risparmiare più di 400 euro. E lo fa diventare immediatamente il best buy da acquistare oggi. Le offerta non finiscono qui: trovi la friggitrice ad aria Moulinex al minimo storico grazie alla promo anticipata del Prime Day.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per alcuni prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 6 luglio

Smartphone

Motorola Razr 60 Ultra . Minimo storico e sconto mai visto prima . Da oggi su Amazon è disponibile il Motorola Razr 60 Ultra in promo con uno sconto eccezionale del 34% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Lo puoi pagare anche in 12 rate a tasso zero . Questo smartphone pieghevole offre un design iconico e prestazioni di alto livello. È equipaggiato con un potente processore Snapdragon 8 Gen 3 che assicura fluidità nell’utilizzo quotidiano, ed è dotato di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel . Il suo display interno pieghevole e quello esterno di grandi dimensioni lo rendono versatile per ogni esigenza.

Accessori lowcost

Racchetta elettrica antizanzare . Il prodotto dell’estate è disponibile con un’offerta lampo da non perdere. Oggi trovi su Amazon questa racchetta anti-zanzare con il 39% di sconto e ti costa meno di 15 euro . L’alleato perfetto per dire addio alle zanzare e ad altri insetti volanti in modo rapido ed efficace. Dotata di una griglia elettrica e una batteria a lunga durata, è pronta all’uso per proteggere le tue serate estive.

Smartwatch

Garmin Forerunner 55 . L’orologio perfetto per gli sportivi, oggi in offerta con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare 60 euro . Il Garmin Forerunner 55 è pensato per chi corre e si allena, offrendo funzionalità avanzate come il GPS integrato, il monitoraggio della frequenza cardiaca al polso, suggerimenti per gli allenamenti e il tracciamento del sonno. La sua batteria garantisce un’ottima autonomia per lunghe sessioni di allenamento, ed è resistente all’acqua.

Smart TV

Smart TV LG 32 pollici . Un’occasione imperdibile con uno sconto del 52% , e lo paghi meno della metà, dilazionando il prezzo anche in 5 rate a tasso zero . Lo smart TV LG da 32 pollici è perfetto per ambienti più piccoli o come secondo televisore, offrendo una risoluzione elevata e l’accesso al sistema operativo webOS , che ti permette di navigare tra le tue app di streaming preferite come Netflix, Prime Video e Disney+. È dotata di connettività Wi-Fi e diverse porte HDMI e USB per collegare tutti i tuoi dispositivi.

Elettrodomestici

Moulinex Easy Fry Mega . L’offerta anticipata per il Prime Day da non farsi scappare. La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega è disponibile con un incredibile sconto del 42% . Perfetta per cucinare in modo sano e veloce per tutta la famiglia, questa friggitrice ad aria ti permette di preparare una vasta gamma di piatti con meno grassi, mantenendo il sapore e la croccantezza.

