Dove vedere la Formula 1 2024 in streaming gratis e in TV

Il 2 marzo ricomincia la stagione della Formula 1 con il GP del Bahrein e si conclude l’8 dicembre dopo ventiquattro gran premi. Ecco come seguire ogni gara in TV e in streaming.

Si accendono i motori e si ritorno in pista: la stagione 2024 della Formula 1 è pronta a ricominciare. Sabato 2 marzo si corre il primo Gran Premio della stagione sulla pista di Sakhir in Bahrein. Una stagione lunghissima con ben 24 gran premi in giro per il mondo. Rispetto allo scorso anno torna il GP della Cina che negli ultimi anni non si era disputato a causa della pandemia. E torna anche il gran premio dell’Emilia-Romagna che si corre sul circuito di Imola dedicato a Enzo e Dino Ferrari, cancellato lo scorso anno all’ultimo momento a causa dell’alluvione che colpì Faenza e i paesi limitrofi.

Una stagione che riparte dal dominio di Max Verstappen e della Red Bull dello scorso anno. Una stagione, quella del 2023, chiusa ancora prima di cominciare, con un predominio su ogni aspetto, sia tecnico sia politico. E le premesse per questo 2024 non sembrano essere tanto diverse. Gli unici test disputati prima dell’inizio dell’anno (sul circuito del Bahrein dove si corre anche la prima gara dell’anno), hanno mostrato una RB20 in grande forma. Un’auto estrema, che riprende soluzioni tecniche già viste su altre monoposto, ma riproposte in una forma completamente nuova. Il passo gara mostrato nei test in Bahrein è superiore a qualsiasi altra monoposto. E la Ferrari? A Maranello sembra che il lavoro invernale abbia fatto bene alla monoposto. La nuova Ferrari SF-24 sembra essere molto più semplice da guidare e stabile in curva. Sul giro secco può mettere in grande difficoltà la Red Bull di Max Verstappen, mentre sul passo gara c’è ancora da lavorare. La Ferrari parte con l’obiettivo di migliorare i risultati dello scorso anno e di vincere almeno un paio di Gran Premi.

Dove si può vedere la Formula 1 2024 in TV e in streaming? Anche questa stagione è un’esclusiva Sky e tutti i gran premi vengono trasmessi sui canali sportivi della piattaforma satellitare e di NowTV. Sul canale TV8 del digitale terrestre verranno trasmessi alcuni gran premi in diretta (sicuramente il GP d’Italia), mentre per tutti gli altri ci sarà la differita. Se non volete perdervi nemmeno un minuto della Formula 1 2024 potete abbonarvi adesso a NowTV. Il Pass Sport della piattaforma online di Sky è in promo speciale con uno sconto super del 33%. Abbonandoti oggi è come avere quattro mesi gratis. Oltre alla Formula 1 hai accesso a tantissimi altri contenuti: Champions League, Europa League, la NBA, la MotoGP (che comincerà il prossimo fine settimana) e anche i migliori tornei di tennis, con una copertura settimanale che copri tutti i match più importanti, compresi quelli degli italiani.

Dove vedere la Formula 1 in TV

Sky e NowTV offrono una copertura completa del campionato di Formula 1 2024. Oltre ad avere un canale dedicato ventiquattro ore su ventiquattro alla Formula 1, la piattaforma satellitare e quella digitale assicurano anche approfondimenti nel weekend di gara con gli analisti e con contributi direttamente dalla pit-lane.

Per vedere la Formula 1 2024 in TV bisogna essere abbonati al pacchetto Sport di Sky oppure al Pass Sport (meglio se quello annuale) di NowTV. Se avete l’abbonamento alla piattaforma satellitare basta posizionarsi su uno dei canali che trasmette il gran premio, mentre con NowTV basta installare l’app sullo smart TV. Come già anticipato, il Pass Sport di NowTV è disponibile in offerta con uno sconto speciale del 33%. Basta cliccare sul link qui in basso.

L’unico modo per vedere la stagione 2024 della Formula 1 in chiaro è il canale TV8 del digitale terrestre. Le qualifiche e la gara verranno trasmessi su questo canale in differita.

Come guardare la Formula 1 2024 in streaming

Essere seduti sul divano e vedere in TV tutti i gran premi della stagione è complicato, soprattutto in estate quando la domenica la si preferisce passare al mare. Ma non dovete preoccuparvi, potete seguire il gran premio anche in streaming.

Gli abbonati a Sky hanno la possibilità di guardare la Formula 1 2024 in streaming sull’app SkyGo, disponibile per tutti i principali dispositivi mobile. È molto semplice: basta aprire l’app, inserire le proprie credenziali e scegliere il canale che sta trasmettendo lo streaming della gara.

Se avete l’abbonamento a NowTV, basta installare l’app sullo smartphone, sul tablet o su qualsiasi dispositivo mobile e inserire le proprie credenziali. Una volta trovato il canale che sta trasmettendo la Formula 1, devi premere sul pulsante Play e nel giro di pochi secondi partirà lo streaming. Se non avete nessun abbonamento, potete approfittare della promo speciale dedicata al Pass Sport di NowTV disponibile con uno sconto ottimo del 33%. È come avere quattro mesi gratis. Oltre alla Formula 1 hai l’accesso a tantissimi altri contenuti sportivi in esclusiva, compresa la Champions League, la NBA, la MotoGP e il meglio del tennis internazionale.

Il calendario della Formula 1 2024

La più lunga stagione della Formula 1 è pronta a cominciare: ventiquattro gare che ci terranno compagnia dal 2 marzo fino all’8 dicembre. L’inizio, come detto, è fissato in Bahrein, mentre la chiusura sarà nell’ormai iconico GP di Abu Dhabi. Nel mezzo ventidue gare in giro per il mondo: torna il GP della Cina dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, confermato il GP di Las Vegas che tanti problemi ha causato lo scorso anno e dovrebbe disputarsi anche il gran premio dell’Emilia-Romagna, dopo la cancellazione dello scorso anno a causa dell’alluvione che colpì Faenza e tutti i paesi limitrofi. L’Italia sarà protagonista con due gran premi: oltre a quello già citato di Imola, si correrà anche a Monza, in uno dei circuiti più belli e amati dai piloti.

Ecco il calendario della stagione 2024 della Formula 1.

Gp Bahrain, sabato 2 marzo

Gp Arabia Saudita, sabato 9 marzo

Gp Australia, domenica 24 marzo

Gp Giappone, domenica 7 aprile

Gp Cina, domenica 21 aprile

Gp Miami, domenica 5 maggio

Gp Emilia-Romagna, domenica 19 maggio

Gp Monaco, domenica 26 maggio

Gp Canada, domenica 9 giugno

Gp Spagna, domenica 23 giugno

Gp Austria, domenica 30 giugno

Gp Gran Bretagna, domenica 7 luglio

Gp Ungheria, domenica 21 luglio

Gp Belgio, domenica 28 luglio

Gp Olanda, domenica 25 agosto

Gp Italia, domenica 1° settembre

Gp Azerbaigian, domenica 15 settembre

Gp Singapore, domenica 22 settembre

Gp Usa, domenica 20 ottobre

Gp Messico, domenica 27 ottobre

Gp Brasile, domenica 3 novembre

Gp Las Vegas, sabato 23 novembre

Gp Qatar: domenica 1° dicembre

Gp Abu Dhabi: domenica 8 dicembre