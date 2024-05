Come vedere il Giro d'Italia gratis in TV e online in streaming

L'edizione 107 del Giro d'Italia sarà trasmessa sia su Digitale Terrestre che su Sky e Tivùsat, ma anche in streaming gratis e a pagamento, sia in Italia che all'estero

Ci siamo: sabato 4 aprile, alle ore 13:50, inizia il Giro d’Italia 2024, edizione 107 di una delle competizioni più importanti per il mondo del ciclismo agonistico. Le tappe del Giro 2024 saranno 21, in gran parte al nord e al centro Italia, con arrivo a Roma domenica 26 maggio.

I nomi da seguire sono già noti: lo sloveno Tadej Pogacar, il colombiano Martinez, l’australiano O’Connor, i francesi Bardet e Laporte e gli italiani Ganna, Trentin, Tiberi e Caruso. Seguire il Giro d’Italia, anche quest’anno, sarà semplice e comodo per tutti, grazie alle nuove tecnologie di trasmissione.

Dove vedere Il Giro d’Italia 2024 in TV gratis

Il Giro d’Italia 2024 sarà trasmesso tutto, gratuitamente in chiaro, dalla Rai. In particolare le tappe saranno visibili su Rai 2 HD e su Rai Sport HD, sia su Digitale Terrestre che su piattaforma satellitare Tivùsat.

Su Digitale Terrestre i canali sono il 2 per Rai 2 HD e il 58 per Rai Sport HD, mentre su Tivùsat i canali sono il 2 per Rai 2 HD e il 21 per Rai Sport HD. Su questi canali sarà possibile vedere ogni singola tappa in diretta e gli approfondimenti pre e post tappa.

Dove vedere Il Giro d’Italia 2024 in TV a pagamento

Chi non ama il commento e i programmi di approfondimento della Rai, potrà comunque scegliere di vedere il Giro d’Italia 2024 in TV anche su Eurosport 1 HD, quindi pagando, tramite la piattaforma satellitare Sky al canale 211.

Dove vedere il Giro d’Italia 2024 in streaming

E’ anche possibile seguire il Giro 107 in streaming, sia gratis che a pagamento. Su RaiPlay saranno disponibili tutte le dirette di Rai 2 e Rai Sport, ma anche le singole tappe e gli approfondimenti on demand, poco dopo la messa in onda.

Il Giro d’Italia 2024 in streaming sarà anche disponibile, in abbonamento, su Discovery+, su DAZN, su Sky Go e su NOW. Oltre alle dirette, ognuna di queste piattaforme offrirà anche diversi programmi di approfondimento e analisi pre e post tappa.

Dove vedere il giro d’Italia 2024 dall’estero

Poiché il Giro d’Italia è una delle gare di ciclismo più importanti e prestigiose, è possibile vedere la corsa rosa anche dall’estero, sia in TV che in streaming. Chiaramente non tutte le emittenti avranno una copertura totale dell’evento e approfondimenti curati come le TV italiane, ma per gli appassionati delle due ruote sarà comunque possibile seguire le tappe.

Eurosport trasmetterà il Giro anche nel resto d’Europa, mentre altre TV nazionali e regionali lo faranno nei rispettivi territori: SRG in Svizzera, di VRT, VTM e RTL in Belgio, e di EITB nei Paesi Baschi.

Max USA lo trasmetterà negli Stati Uniti, Flobikes in Canada. In Sud America il Giro si vedrà su DirecTV e su Claro (eccetto in Colombia, dove si vedrà su Caracol e RCN Television).

In Asia a trasmettere il Giro d’Italia 2024 saranno J Sport (Giappone) e Zhibo TV (Cina), in Nuova Zelanda, Africa e Medio Oriente sarà Staylive.