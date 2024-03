Come vedere in streaming e in TV il Masters 1000 di Indian Wells

Da mercoledì 6 marzo a domenica 17 marzo si disputa il Masters 1000 di Indian Wells. Ecco come vederlo in TV e in streaming. Orari delle partite e gli italiani e le italiane impegnati.

Torna il grande tennis internazionale. Da mercoledì 6 marzo a domenica 17 marzo si disputa il Masters 1000 di Indian Wells, considerato da molti il quinti slam per importanza e per montepremi. Un Masters combined, in cui giocano contemporaneamente sia gli uomini che le donne, e che vede impegnati e impegnate tutti i tennisti più importanti. In campo maschile c’è il ritorno anche di Nadal che beneficerà del ranking protetto per un inizio più soft. Tra gli uomini c’è il ritorno di Sinner, mentre tra le donne torna in campo la Paolini dopo la vittoria nel torneo di Dubai.

Il Master 1000 di Indian Wells, così come tantissimi altri tornei che si disputeranno quest’anno, è un’esclusiva di Sky. La piattaforma satellitare ha investito molto sul tennis, sfruttando l’effetto Sinner. Per vedere in TV e in streaming le migliori partite del torneo di Indian Wells bisogna essere abbonati al pacchetto Sport di Sky oppure al Pass Sport di NowTV, la piattaforma on demand della stessa Sky. Se non hai un abbonamento, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile in questi giorni: il Pass Sport annuale in offerta con uno sconto del 33% ed è come avere quattro mesi gratis. Clicca sul link qui in basso.

Quando inizia il Masters 1000 di Indian Wells

Il Master 1000 di Indian Wells è un torneo combined, cioè prevede la partecipazione contemporaneamente sia degli uomini che delle donne. Si disputa, quindi sia il torneo ATP sia quello WTA. Giocando in contemporanea anche il doppio, questo Masters dura un po’ di più rispetto ai classici tornei settimanali. Infatti, si comincia mercoledì 6 marzo e si conclude domenica 17 marzo. Un torneo lungo dieci giorni, come capita anche il Masters 1000 di Roma.

Gli italiani e le italiane impegnati nel Masters 1000 di Indian Wells

Una pattuglia piuttosto nutrita quella degli italiani e delle italiane impegnati nel primo Masters 1000 della stagione.

In campo maschile, oltre a Sinner testa di serie numero 3 (beneficia di un bye al primo turno), ci sono Arnaldi, Sonego, Cobolli, Fognini (beneficia di una wild-card) e Musetti (anche lui testa di serie ed entra in tabellone direttamente dal secondo turno).

Tra le donne c’è il ritorno in campo di Jasmine Paolini, fresca vincitrice del tornei di Dubai, e grazie alla testa di serie numero 13 partirà direttamente dal secondo turno. In tabellone anche Camila Giorgi, la Bronzetti, la Trevisan e la Cocciaretto.

Come vedere il Masters 1000 di Indian Wells in TV

I grandi tornei di tennis di questo 2024 sono un’esclusiva Sky che ha acquistato i diritti televisivi. Gli appassionati possono vedere tutti i principali tornei (ad esclusione del Roland Garros e degli US Open) sia sulla piattaforma satellitare, sia su NowTV, il servizio on demand accessibile tramite app da qualsiasi device.

Per vedere il Masters 1000 di Indian Wells in TV, quindi, bisogna avere un abbonamento al pacchetto Sport di Sky, oppure essere abbonati al Pass Sport di NowTV. La seconda soluzione è la più interessante: in questo momento il Pass Sport di Now TV è disponibile con uno sconto del 33% ed è come avere quattro mesi gratis. Per abbonarti basta cliccare sul link qui in basso e scegliere il pacchetto Sport. L’app di NowTV è disponibile su praticamente qualsiasi televisore e utilizzarla è molto semplice.

Come seguire il Master 1000 di Indian Wells in streaming

Essendo un torneo che si disputa in California, il fuso orario non è molto favorevole a noi italiani. La differenza è di ben nove ore e molte partite si giocano quando in Italia è notte fonda. Per non perderti nemmeno un incontro puoi fare affidamento allo streaming. Per gli abbonati a Sky c’è la piattaforma di SkyGo, mentre per chi è abbonato a NowTV basta installare l’app sul proprio dispositivo mobile (smartphone, tablet, computer, non c’è alcuna differenza). Come detto, per chi ancora non è abbonato c’è l’offerta sul Pass Sport annuale di NowTV disponibile con uno sconto del 33%. Oltre a vedere il torneo di Indian Wells, hai accesso a un numero praticamente infinito di contenuti sportivi: tre partite di Serie A per ogni turno, la Premier League, la Champions League, l’Europa League, la NBA, l’Eurolega, la Formula 1, la MotoGP e tantissimo altro.

