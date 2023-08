Come vedere in TV e in streaming gratis Manchester City - Siviglia

Fonte foto: fifg/123RF.com

Mentre in Italia bisogna aspettare questo weekend per l’inizio del campionato, nel resto d’Europa si è già giocata la prima giornata. E manca poco anche alla Champions League, arrivata oramai alla fase calda dei turni di qualificazione. C’è una partita che, però, ogni anni ufficializza l’inizio del grande calcio europeo ed è la Supercoppa Europea, il trofeo che si disputa tra la vincitrice della Champions League e dell’Europa League della scorsa edizione. Quest’anno si affrontano il Manchester City di Pep Guardiola, voglioso di cominciare la stagione con un nuovo trofeo dopo aver perso il Community Shield contro l’Arsenal (la Supercoppa inglese), e il Siviglia. Sulla carta la squadra inglese parte con i favori del pronostico, ma il Siviglia nella gara singola è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi formazione. L’inizio in campionato non è stato dei migliori, sconfitta in casa contro il Valencia, ma la squadra è la stessa dello scorso anno e sono alla ricerca di un’altra impresa.

Come negli anni passati, la Supercoppa Europea è un’esclusiva di Amazon Prime Video. La piattaforma di streaming di Amazon anche per questa stagione (e fino al 2026) trasmetterà la miglior partita delle italiane del mercoledì sera e puoi vederla in streaming e in TV abbonandoti al servizio. Lo stesso vale per la Supercoppa Europea 2023 tra Manchester City – Siviglia: il match è accessibile a tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming. Se ancora non lo sei, puoi approfittare della promo disponibile in questi giorni che ti permette di accedere gratis per 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo. Oltre al grande calcio internazionale, hai accesso anche a film, serie TV, documentari e contenuti per i più piccoli.

VEDI GRATIS MANCHESTER CITY – SIVIGLIA SU PRIME VIDEO

Manchester City – Siviglia: a che ora si gioca

La Supercoppa Europea 2023 si gioca allo stadio Geōrgios Karaiskakīs di Atena e il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00.

Come vedere in TV Manchester City – Siviglia Supercoppa Europea 2023

La piattaforma di Prime Video è accessibile anche dallo smart TV, l’importante è scaricare l’app, installarla sul televisore e accedere con le proprie credenziali. Se ancora non siete abbonati ad Amazon Prime Video, potete approfittare della super promo disponibile in questi giorni che permette di utilizzare il servizio per 30 giorni gratis senza nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. L’offerta è valida solamente per i nuovi abbonati.

Se, invece, non avete uno smart TV, non vi dovete preoccupare. Potete vedere la Supercoppa Europea 2023 acquistando un dispositivo come il Fire TV Stick che trasforma il tuo televisore in un dispositivo intelligente. L’installazione è semplicissima e basta avere una connessione stabile.

Come vedere in streaming gratis Manchester City – Siviglia Supercoppa Europea 2023

Non solo smart TV. Puoi guardare Manchester City – Siviglia anche in streaming gratis su smartphone, computer, tablet e console. L’importante è avere una buona connessione a internet (anche non eccezionale) e un abbonamento attivo. La procedura da seguire è molto semplice: avvii l’app di Prime Video, inserisci le tue credenziali e clicchi sul banner dedicato alla partita. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming della Supercoppa Europea 2023.

Se ancora non siete abbonati, c’è una promo che permette di utilizzare Prime Video gratis per 30 giorni per tutti i nuovi iscritti. Oltre al big match tra Manchester City e Siviglia avete accesso a un numero praticamente sterminato tra film, serie TV, documentari e contenuti per i più piccoli.

