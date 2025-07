Prime Day, le offerte di Amazon last minute da non perdere: 80% di sconto

Fonte foto: Amazon

Il tempo sta oramai per scadere: alle 23:59 di oggi terminerà il Prime Day e anche le tantissime offerte che Amazon ha lanciato in questi giorni. Ma non tutto è perduto: hai ancora diverse ore per fare acquisti imperdibili, soprattutto se sei alla ricerca di dispositivi tech. E noi di Libero Tecnologia veniamo in tuo aiuto selezionando alcune delle migliori promo ancora attive. Offerte con sconti esagerati e che ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro su alcuni dei prodotti più desiderati dagli utenti, come ad esempio l’iPhone 16. Tra i dispositivi in offerta ci sono anche quelli prodotti da Amazon, come ad esempio i Fire TV Stick, le chiavette multimediali che rendono intelligente il tuo televisore.

Nella lista qui in basso trovi tutte le migliori offerte disponibili oggi 11 luglio su Amazon: ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Per alcuni prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non farti sfuggire queste offerte: terminano tra pochissimo.

TUTTE LE OFFERTE PRIME DAY 2025

Dispositivi Amazon

Fire TV Stick 4K. Sconto del 49% e costa pochissimo . Per il Prime Day torna in offerta uno dei prodotti più amati: il Fire TV STick 4K . La chiavetta multimediale di Amazon dona i superpoteri allo smart TV aggiungendo funzioni e strumenti unici e supportando qualsiasi piattaforma di streaming. Il suo successo è legato al costo irrisorio e alla facilità di utilizzo. Compatibile con qualsiasi televisore, ti basta collegarla alla presa HDMI e alla rete Wi-Fi per cominciare a utilizzarla. Cosa ha di speciale? Supporta lo streaming in altissima definizione e con il telecomando Alexa integrato puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa. Se vuoi spendere un po’ di meno trovi in offerta il Fire TV Stick HD, mentre se vuoi una chiavetta multimediale più performante trovi in offerta il Fire TV Stick 4K Max.

Smartphone

iPhone 16. Continua l’offerta sorprendente sull’ iPhone 16. Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi più di 200 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A18 che supporta Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale di Apple, doppia fotocamera posteriore professionale. A questo prezzo è un vero affare.

Smartwatch

Smart TV

Computer

MacBook Air 13 pollici. Sconto mai visto prima per il PC top di gamma di Apple. L’ultima versione del MacBook Air con processore M4 è in promo con uno sconto del 22% e risparmi quasi 300 euro. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, prestazioni eccellenti, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Ideale per il mondo della produttività. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Elettrodomestici

