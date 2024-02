Come vedere in streaming e in TV la ventitreesima giornata di Serie A

Fonte foto: andranik2018/123RF.com

La giornata clou che potrebbe indirizzare il campionato di Serie A 2023-2024. La ventitreesima giornata vede il big match che tutti i tifosi e gli appassionati di calcio stavano aspettando: Inter – Juve. Il Derby d’Italia in questa stagione è tornato a essere decisivo per l’assegnazione dello Scudetto, con i neroazzurri favoriti per la vittoria finale. La classifica recita Inter 54 punti e la Juventus 53 punti, ma con la squadra allenata da Simone Inzaghi con una partita da recuperare, quindi potenzialmente a più quattro sui bianconeri. Una vittoria dell’Inter indirizzerebbe il finale del campionato, mentre alla Juventus potrebbe andare bene anche il pareggio e sfruttare possibili passi falsi dell’Inter nei prossimi mesi, periodo in cui ricomincerà anche la Champions League. Una giornata che vede anche altre partite interessanti: Atalanta – Lazio, importante per la qualificazione in Europa, mentre il Napoli è impegnato in casa contro il Verona alla ricerca di una vittoria per rilanciarsi in classifica.

Come siamo abituati da oramai alcuni anni, tutte le partite della Serie A sono disponibili su DAZN e sette sono in esclusiva. Sky e NowTV, invece, trasmettono tre match: Bologna – Sassuolo, Torino – Sassuolo e Roma – Cagliari. Se ancora non siete abbonati a nessuna piattaforma, potete approfittare delle offerte disponibili in questi giorni cliccando sul link qui in basso.

Ventitreesima giornata Serie A 2023 – 2024: orari e TV

Altra giornata spezzatino che comincia venerdì sera con l’anticipo tra Lecce e Fiorentina e si chiude lunedì sera con Roma – Cagliari.

Il primo match di questo ventitreesimo turno è Lecce – Fiorentina, calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 di venerdì 2 febbraio. Sabato alle 15:00 doppio appuntamento con Empoli – Genoa e Udinese – Monza, squadre alla ricerca di punti importanti in ottica salvezza. Alle 18:00 il Frosinone ospita il Milan, mentre alle 20:45 appuntamento con il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Domenica all’ora di pranzo scendono in campo Torino – Salernitana, mentre alle 15:00 il Napoli ospita il Verona. Alle 18:00 grande spettacolo tra Atalanta e Lazio, squadre alla ricerca di punti importanti per l’Europa. Il big match tra Inter e Juventus è fissato alle ore 20:45 di domenica sera. Lunedì alle ore 20:45 la Roma scende in campo all’Olimpico contro il Cagliari per cercare di dare continuità alle due vittorie ottenute da Daniele De Rossi da quando è sulla panchina giallorossa.

Venerdì 2 febbraio ore 20:45: Lecce-Fiorentina (Dazn)

Sabato 3 febbraio ore 15:00: Empoli-Genoa (Dazn)

Sabato 3 febbraio ore 15:00: Udinese-Monza (Dazn)

Sabato 3 febbraio ore 18:00: Frosinone-Milan (Dazn)

Sabato 3 febbraio ore 20:45: Bologna-Sassuolo (Dazn e Sky)

Domenica 4 febbraio ore 12:30: Torino-Salernitana (Dazn e Sky)

Domenica 4 febbraio ore 15:00: Napoli-Verona (Dazn)

Domenica 4 febbraio ore 18:00: Atalanta-Lazio (Dazn)

Domenica 4 febbraio ore 20:45: Inter-Juventus (Dazn)

Lunedì 5 febbraio ore 20:45: Roma-Cagliari (Dazn e Sky)

Come vedere il ventitreesimo turno di Serie A in TV e in streaming su DAZN

Inutile girarci troppo attorno: tutta l’attenzione di questo ventitreesimo turno di Serie A è su Inter – Juventus. La partita sarà un’esclusiva DAZN e la potrete vedere solamente sulla piattaforma e sui canali dedicati. Per poter guardare Inter – Juventus e tutte le altre partite del ventitreesimo turno dovete avere un abbonamento al pacchetto Standard o Plus di DAZN, oppure in alternativa essere abbonati a Sky e sottoscrivere il pacchetto per i canali ZONA DAZN. Per vedere DAZN basta avere uno smart TV con l’app installata, oppure in alternativa utilizzare l’applicazione dallo smartphone.

Ventitreesimo turno Seriea A: quali partite trasmette Sky e NowTV

Le tre partite che verranno trasmesse su Sky e NowTV sono:

Bologna – Sassuolo (sabato alle ore 20:45);

Torino – Salernitana (domenica alle ore 12:30);

Roma – Cagliari (lunedì alle ore 20:45).

Le partite fanno parte del pacchetto Calcio per gli abbonati a Sky e del Pass Sport per gli abbonati a NowTV. Gli abbonati a Sky possono anche vederle in streaming utilizzando la piattaforma di SkyGo. Chi, invece, ha NowTV può seguirle da qualsiasi dispositivo. Se ancora non siete abbonati, potete sottoscrivere il Pass Sport annuale di NowTV con uno sconto di ben il 33%. Oltre alla Serie A, avrete accesso a tantissimi altri contenuti: Serie B, Liga spagnola, Champions League, Europa League, Eurolega, NBA, Formula 1 e MotoGP che ricominceranno a breve.

