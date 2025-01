Il canale DAZN su Amazon Prime Video chiude i battenti: la piattaforma americana non vuol il software di tracciamento per misurare la Total Audience delle partite di calcio italiane

Fine della collaborazione tra DAZN e Amazon Prime Video: a partire dal 28 febbraio 2025 dalla piattaforma di streaming americana sparirà il “channel” della piattaforma inglese, lanciato a fine agosto 2024, e chi aveva sottoscritto l’abbonamento al canale, se avrà dei giorni residui, verrà parzialmente rimborsato. Da marzo 2025, invece, questi utenti dovranno scegliere un’altra opzione per vedere DAZN.

DAZN addio: via da Prime Video

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la fine della collaborazione tra DAZN e Amazon è dovuta al rifiuto di Amazon di sottostare alla misurazione degli ascolti da parte di un JIC (Joint Industry Committee) come Auditel.

Questo obbligo di misurazione è stato imposto a DAZN in quanto detentrice dei diritti della Serie A. La legge Melandri, revisionata dalla riforma Lotti, stabilisce che l’8% dei proventi dei diritti TV della Serie A sia distribuito in base ai dati di audience certificati Auditel.

DAZN, quindi, deve farsi misurare da un ente abilitato, perché in base alla sua “Total Audience” (cioè l’audience relativa a tutti i modi disponibili per vedere le partite) vengono ripartiti i proventi dei diritti TV.

La metodologia di misurazione di Auditel richiede l’uso di un SDK (Software Development Kit) di tracciamento, che Amazon non ha voluto integrare nella sua piattaforma. Nonostante i tentativi di trovare una soluzione alternativa, la decisione di interrompere la collaborazione è stata presa da Amazon che, a quanto pare, preferisce rinunciare all’accordo con DAZN pur di non “ospitare” nelle sue app un codice di tracciamento gestito da altre società.

Amazon, dunque, ha iniziato a comunicare ai propri clienti che il canale DAZN non sarà più disponibile su Prime Video dal 28 febbraio 2025. Gli abbonamenti ancora attivi a quella data verranno interrotti e i clienti riceveranno un rimborso per il periodo non usufruito.

Dove vedere DAZN da marzo 2025

A partire da marzo 2025, gli ex utenti DAZN via Prime Video Channels dovranno trovare un altro modo per vedere la piattaforma specializzata in contenuti sportivi. Per loro fortuna, comunque, le opzioni a disposizione sono davvero numerose.

Per vedere DAZN su Smart TV è possibile usare l’app disponibile sugli store delle principali marche di Smart TV come Android TV, LG, Panasonic, Samsung Tizen e Hisense TV.

Su TV non Smart è possibile utilizzare dispositivi esterni, come Chromecast con Google TV, Amazon Fire TV Stick, Fire TV Cube e Apple TV per rendere “intelligenti” i televisori non connessi: si installa l’app di DAZN sul dispositivo esterno, per poi collegare tale dispositivo alla TV via porta HDMI.

I contenuti DAZN, inoltre, sono fruibili anche da PC desktop e laptop, collegandosi al sito ufficiale tramite un qualuqnue browser, o tramite smartphone e tablet, o via browser o tramite l’app da scaricare da Play Store (Android) o App Store (iOS/iPadOS).

Infine, gli abbonati Sky Q o Sky Glass hanno a disposizione l’app di DAZN da installare sul decoder.