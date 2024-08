DAZN: da oggi 1° agosto 2024 addio digitale terrestre per Zona DAZN

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

DAZN dice addio al digitale terrestre: non vuole più sostenere il costo dell'affitto delle frequenze, l'utente ha ora altri modi per vedere le partite in TV

Come annunciato nei giorni scorsi dalla piattaforma di streaming, che detiene i diritti di trasmissione del calcio italiano fino al 2029, da oggi, 1° agosto i canali Zona DAZN sul digitale terrestre non saranno più disponibili.

Ciò porterà dei cambiamenti nel modo in cui gli abbonati possono accedere ai contenuti di DAZN e, probabilmente, porterà ad un certo numero di disattivazioni dell’abbonamento.

Ricordiamo, infatti, che DAZN aveva introdotto l’opzione dei canali sul digitale terrestre per permettere di vedere le partite anche a chi, dopo aver sottoscritto l’abbonamento, aveva scoperto che le prestazioni della sua connessione a Internet non erano sufficienti per una visione soddisfacente.

L’affitto delle frequenze del digitale terrestre, però, ha un costo che DAZN non è più disposta a sostenere e, nel frattempo, la diffusione di Internet veloce è migliorata negli ultimi due anni. Da qui la decisione di DAZN, che diventa effettiva a partire da oggi.

DAZN, cosa cambia oggi

Fino a ieri Zona DAZN, oltre che tramite Sky e Tivùsat, era accessibile anche tramite il digitale terrestre, per permettere la visione a coloro che risiedono in zone con connessione a Internet insufficiente per garantire il servizio minimo di DAZN.

Ora, a partire da oggi 1° agosto 2024, DAZN, tornerà a funzionare esclusivamente in streaming o via satellite, abbandonando il digitale terrestre.

Questo significa anche che Zona DAZN non sarà più disponibile tramite antenna sui decoder Sky Q senza parabola.

Ma significa anche che l’abbonato non dovrà più pagare il costo del canale, che ammonta a 7,5 euro in caso di abbonamento sottoscritto dopo il 7 agosto 2023, o 5 euro se sottoscritto prima.

Come continuare a vedere Zona DAZN

Chi possiede il DAZN TV Box può continuare a utilizzarlo. Questo dispositivo, infatti, è un decoder smart per digitale terrestre prodotto da Digiquest e personalizzato per DAZN, e rimarrà utilizzabile.

Oltre alla parte del digitale terrestre, che potrà essere usata per continuare a guardare gli altri canali TV, l’utente potrà infatti accedere all’app di DAZN installata sul DAZN TV Box. Tramite questa app, potrà continuare a vedere i programmi sportivi in abbonamento.

Chi ha una Smart TV, invece, può utilizzare l’app di DAZN precedentemente installata sul televisore per accedere ai contenuti di DAZN senza bisogno di decoder aggiuntivi.

Per quanto riguarda DAZN su Sky, poi, non cambia nulla: chi è abbonato a DAZN tramite Sky continuerà a vedere Zona DAZN tramite la piattaforma satellitare, continuando a pagare l’abbonamento a DAZN insieme a quello di Sky.

Discorso simile per Tivùsat: l’utente continua a vedere Zona DAZN via satellite e continua a pagare l’abbonamento a DAZN, maggiorato di 5 euro al mese per l’accesso ai due canali dalla piattaforma satellitare.