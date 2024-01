Come vedere in streaming gratis e in TV Sinner – Djokovic Australian Open 2024

Fonte foto: Dmytro Aksonov/iStock

È la semifinale che tutti attendevano e che tutti aspettavano: alle 4:30 del mattino del 26 gennaio Sinner affronta Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2024. Il tennista italiano ha rispettato le attese e ha conquistato le semifinali vincendo tutte le partite per 3-0, affrontando anche rivali di un certo peso De Minaur e Rublev. Il tennista serbo è cresciuto pian-piano fino ad approdare in semifinale dopo aver battuto in semifinale Tommy Paul, in un match concluso al quarto set e durato più di quattro ore. Sinner e Djokovic si affrontano per la terza volta conclusiva nel giro di pochi mesi: negli ultimi due match il tennista italiano ha vinto e con merito, ora è chiamato a ripetersi per conquistare la prima finale di uno slam.

Per gli appassionati italiani non è certo un orario comodo. Bisogna puntare la sveglia alle 4:30 del mattino e preparare la moka del caffè: si preannuncia un match lungo e avvincente. Come vedere in TV e in streaming la semifinale tra Sinner e Djokovic? Gli Australian Open sono un’esclusiva Eurosport e i canali dell’emittente televisiva sono disponibili sia sulla piattaforma Sky (satellitare e NowTV) sia su DAZN. Se non vuoi perderti il match, approfitta delle promo disponibili oggi, abbonati a una delle due piattaforme e goditi la partita. Oltre agli Australian Open hai accesso anche a tantissimi altri contenuti.

Sinner – Djokovic semifinale Australia Open 2024: a che ora gioca

Ci aspetta una vera alzataccia. Il match tra Sinner e Djokovic è stato fissato alle ore 4:30 del mattino del 26 gennaio. Bisogna mettere la sveglia e non cadere tra le braccia di Morfeo.

Come vedere Sinner – Djokovic in TV

Non mancano le soluzioni per seguire in diretta e in TV il match tra Sinner e Djokovic. Come detto, la partita viene trasmessa sui canali di Eurosport, disponibili sia su Sky sia su DAZN.

Per chi ha un abbonamento a Sky basta sintonizzarsi su Eurosport 1 (canale 210) e aspettare l’inizio della partita. Se, invece, ancora non siete abbonati, ma non volete perdervi il match, vi consigliamo NowTV o DAZN. Entrambe le piattaforme sono disponibili sullo smart TV e basta installare l’app per accedere ai canali di Eurosport. Abbonandoti adesso a NowTV puoi anche sfruttare la promo che permette di abbonarti al Pass Sport per un anno con uno sconto del 33%. Oltre a Eurosport, potrai vedere 3 partite ogni giornata di Serie A, tutta la Champions League (manca poco agli ottavi di finale), l’Europa League, la Formula 1 (manca poco più di un mese e ricomincia la nuova stagione), la MotoGP, la NBA e anche l’Eurolega. Non farti scappare questa super promo.

Come vedere Sinner – Djokovic in streaming gratis

Se non vuoi alzarti dal letto, nessun problema: puoi vedere Sinner – Djokovic in streaming utilizzando le app delle varie piattaforme. L’importante è avere una buona connessione e un abbonamento attivo. Il discorso vale sia per SkyGo (piattaforma on demand disponibile per gli abbonati Sky), DAZN e NowTV. Per guardare la semifinale degli Australian Open 2024 in streaming devi accedere all’app con le tue credenziali, selezionare il canale di Eurosport e aspettare che parta il video. Valgono le stesse cose dette precedentemente: abbonandoti a NowTV puoi approfittare di un super sconto del 33% per l’abbonamento annuale al Pass Sport.

