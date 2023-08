Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Uno smartphone Android nel tempo potrebbe diventare molto lento, le cause sono molte e, in alcuni casi, alcune semplici accortezze potrebbero risolvere i problemi

Uno smartphone Android, per quanto recente e dalle alte prestazioni, potrebbe decidere improvvisamente di non funzionare più a dovere, con rallentamenti e problemi vari che potrebbero compromettere l’utilizzo delle varie funzionalità. Le cause di questi potrebbero essere molte e per cercare di velocizzare lo smartphone e farlo tornare efficiente e funzionale esistono una serie di “strategie” che potrebbero davvero essere di grande aiuto in caso di emergenza.

Come rendere lo smartphone Android più veloce

Il primo consiglio per velocizzare il proprio smartphone, banalmente, è quello di riavviarlo in modo da svuotare la RAM e chiudere tutti i processi in background che potrebbero essere la causa dei rallentamenti. Può sembrare un’operazione scontata ma, generalmente, buona parte dei problemi tecnici di lieve entità vengono risolti semplicemente spegnendo e riaccendendo il proprio smartphone.

Come ben noto, man mano che la memoria dello smartphone andrà esaurendosi, la cosa avrà ripercussioni sul dispositivo, rendendolo molto più lento e soggetto a continui blocchi. Un’ottima soluzione per migliorare le performance è liberare spazio di archiviazione eliminando i file personali o facendo un semplice backup per archiviare il tutto su un supporto esterno.

Allo stesso modo dei file personali anche avere troppe applicazioni installate potrebbe portare a fastidiosi rallentamenti del telefono. Se poi queste app non vengono utilizzare, occuperanno solo spazio di archiviazione prezioso e, se funzionassero in background, anche risorse di sistema. Perciò il consiglio è quello di eliminare tutto ciò che non viene utilizzato e alleggerire un po’ il carico del telefono.

Allo stesso modo, optare per versioni Lite delle varie app può essere un’ottima soluzione soprattutto per i telefoni più vecchi o di fascia bassa. Questo tipo di programmi, infatti, sono versioni “ridotte” di quelli ufficiali e richiederanno molte meno risorse.

Anche un sistema operativo e applicazioni non aggiornate potrebbero influire sulle performance del dispositivo, portando a rallentamenti e malfunzionamenti vari. In questo caso il consiglio è semplice: basta andare sul Google Play Store e nelle impostazioni di sistema dello smartphone e scaricare tutti gli aggiornamenti disponibili.

Smartphone lento, altri suggerimenti

Se quanto detto fino a questo punto non fosse sufficiente per velocizzare il proprio smartphone Android le opzioni rimaste sono essenzialmente quelle più radicali: la prima è eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, che eliminerà di fatto tutto il contenuto del dispositivo e lo farà tornare a come quando è uscito dalla fabbrica.

Prima di effettuare un factory reset, naturalmente, è opportuno eseguire un backup di tutti i dati personali all’interno del device.

Infine se il dispositivo fosse troppo datato o troppo compromesso, con problemi legati a un comparto hardware malfunzionante o addirittura rotto, l’unica cosa da fare è mettere mano al portafogli e acquistare un nuovo dispositivo, anche in questo caso dopo aver fatto un backup dei dati personali.