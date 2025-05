Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Motorola

Negli ultimi giorni sul web si stanno moltiplicando le segnalazioni degli utenti riguardanti alcuni malfunzionamenti che interessano diversi modelli di smartphone Motorola. Stando a quel che si legge su Reddit, alcuni dispositivi stanno registrando un brusco crollo dell’autonomia e un fastidioso aumento di temperatura anche in condizioni di utilizzo normale o in standby. Il problema non sembra isolato e coinvolge device di diverse generazioni, alimentando la preoccupazione e il malcontento della community con decine di device diventati praticamente inutilizzabili.

Cosa sappiamo dei problemi sugli smartphone Motorola

Come appena detto, su Reddit le segnalazioni degli utenti si sono moltiplicate a vista d’occhio em tra i casi più preoccupanti, c’è quello di un Moto G Stylus 5G (nella versione del 2022), acquistato da poche settimane che sta mostrando rallentamenti, problemi con la ricarica e consumi davvero anomali, soprattutto per uno smartphone con un chip Qualcomm Snapdragon 695 ben noto per la sua efficienza energetica.

Situazioni simili sono state riscontrate anche su altri modelli, come il Motorola Edge 2021, Moto Z3 Play e molti altri device che proprio in questi ultimi giorni hanno iniziato a manifestare problematiche del genere.

La cosa curiosa è che molti dei post pubblicati, fissano l’inizio dei malfunzionamenti allo scorso 30 aprile e la cosa riguarda indistintamente sia gli smartphone più nuovi che quelli più vecchi, che mai prima di quella data avevano mostrato problemi del genere, cosa che permette, dunque, di escludere un semplice “degrado del device” per colpa dell’età o del troppo utilizzo.

A fronte di questo, l’ipotesi più plausibile è quella di un aggiornamento software difettoso, che potrebbe essere collegato al rilascio di Android 15, alle opzioni di personalizzazione dell’interfaccia utente My UX di Motorola oppure a qualche app o servizio di sistema che sono stati “compromessi” dall’update.

Le possibilità sono davvero molte e fino a che non arriveranno patch correttive è difficile essere sicuri al 100% di cosa stia realmente provocando questi problemi.

Cosa possono fare gli utenti

Al momento Motorola non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito ma, vista la mole di segnalazioni in rete, è praticamente cosa certa che l’azienda sia ben consapevole della situazione e che stia già lavorando a una patch correttiva da rilasciare già nei prossimi giorni.

Nel frattempo, l’unica cosa che possono fare gli utenti è di evitare di installare gli aggiornamenti più recenti rilasciati intorno al 30 aprile e attendere pazientemente l’arrivo di nuove informazioni al riguardo, continuando a monitorare social e canali ufficiali.

Chi ha già installato questo (probabile) aggiornamento incriminante, al momento l’unica cosa che può fare è cercare di ridurre l’utilizzo intensivo del dispositivo, evitando gaming, applicazioni troppo pesanti e tutte quelle operazioni che potrebbero contribuire a mettere sotto sforzo il telefono, facendo aumentare la temperatura (con conseguenti rischi per i componenti interni) e diminuire l’autonomia.