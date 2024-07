Amazon, il condizionatore portatile in offerta a prezzo stracciato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Oggi trovi il condizionatore portatile Beko in promo con uno sconto del 27%. Facile da montare, rinfresca l'aria in poco tempo ed è dotato anche della funzione per deumidificare

Il condizionatore è l’elettrodomestico dell’estate. Con le temperature in continuo aumento ed estati sempre più calde, il climatizzatore è l’unica ancora di salvezza per non soffrire troppo l’afa. Purtroppo non in tutte le abitazioni è possibile montare un condizionatore fisso a parete: cosa fare in questi casi? Molto semplice: acquistare un condizionatore portatile. In questi ultimi anni sta prendendo sempre più piede questa tipologia di elettrodomestici: hanno la stessa funzione di quelli fissi, con l’unica differenza che non necessitano di un supporto esterno e li puoi spostare di stanza in stanza senza troppi problemi.

Questo è anche il periodo dell’anno dove è possibile fare anche degli ottimi affari grazie alle tante offerte disponibili online. Di certo non poteva mancare Amazon. Da oggi, infatti, trovi il condizionatore portatile Beko con una potenza di 7.000 Btu (perfetto per una stanza di circa 30-35 metri quadrati) in promo con uno sconto mai visto prima che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un climatizzatore alla portata di tutti e dalle dimensioni anche piuttosto compatte. Inoltre, è anche versatile: oltre a rinfrescare l’aria, è dotato anche delle funzione per deumidificare. Approfittane subito: l’offerta potrebbe terminare molto presto.

Climatizzatore portatile Beko in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi trovi il condizionatore portatile Beko in promo con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo a 203,41 euro, il punto più basso registrato in questo ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La spedizione e la consegna sono curati da Amazon e devi aspettare pochissimi giorni per riceverlo direttamente a casa. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

Se hai bisogno di un po’ più di potenza, è disponibile sempre in offerta anche il modello da 9.000 Btu. In questo caso lo sconto è del 29% e lo paghi 212,86 euro. Per la spedizione e la consegna bisogna aspettare qualche giorno in più.

Climatizzatore portatile Beko: le caratteristiche

Leggero e compatto, dotato di rotelline, il climatizzatore portatile Beko lo posizioni dove vuoi, con la possibilità di spostarlo da una stanza all’altra senza problemi. Dotato di un timer, così da trovare casa fresca e asciutta al tuo rientro. La capacità di deumidificazione è di 0.8L/h, combatte efficacemente l’umidità presente in casa e garantisce un ambiente salutare. La potenza di raffrescamento è di 7000btu/h.

Molto interessante è la tecnologia esclusiva Beko chiamata ZoneFollow. In cosa consiste? Rileva la temperatura in prossimità del telecomando e aggiusta il flusso d’aria di conseguenza. In questo modo avrai sempre la temperatura giusta intorno a te, senza ripercussioni per la salute. Facile da manutenere, visto che l’unica cosa che dovrai fare è rimuovere periodicamente il filtro e metterlo nel rubinetto per un semplice risciacquo. Oltre ad essere potente, è anche molto silenzioso, visto che emette solo 48 dBA. Infine, in caso di ammanco di corrente, l’elettrodomestico si riaccende da solo e ripartendo dalle stesse condizioni con le quali funzionava prima dello spegnimento.

