Fonte foto: Elpisterra / Shutterstock.com

Amazon ha reso disponibile un nuovo servizio per gli utenti Amazon Prime in Italia. Si tratta di un sistema, denominato Consegna Il Mio Giorno, che consente di programmare il giorno di consegna (per i prodotti compatibili) in modo da ricevere i prodotti acquistati nel giorno desiderato. Il nuovo servizio è già disponibile per tutti gli utenti Prime italiani e non prevede alcun costo aggiuntivo.

Come funziona Consegna Il Mio Giorno di Amazon

Utilizzare il nuovo servizio Consegna Il Mio Giorno di Amazon è molto semplice ma richiede un account con Amazon Prime attivo. La procedura da seguire è la seguente: basta aggiungere il prodotto da acquistare al carrello e accedere poi alla pagina di checkout.

Se il prodotto è compatibile con il servizio, sotto la frase "Scegli la tua modalità di spedizione Prime" apparirà una nuova opzione "GRATIS Consegna Il Mio Giorno". Dopo aver selezionato quest’opzione, basterà premere su "Cambia il giorno di consegna".

Nella nuova schermata sarà possibile scegliere il giorno della settimana in cui si desidera ricevere il prodotto. Il sistema specifica, in ogni caso, che, nonostante la preferenza dell’utente, c’è la possibilità che il prodotto possa arrivare un giorno prima.

Da notare, inoltre, che ci sono altre due opzioni aggiuntive: è possibile rendere "Il Mio Giorno" la modalità di spedizione preferita per i prossimi ordini ed è anche possibile selezionare un giorno preferito che sarà automaticamente impostato come giorno di consegna per le spedizioni compatibili con il nuovo servizio riservato agli utenti Amazon Prime.

Il nuovo servizio di Amazon, inoltre, garantisce la massima flessibilità all’utente che potrà cambiare il giorno di consegna dell’ordine (fino a quando il prodotto non viene spedito). Per effettuare questo cambio è possibile andare nella sezione Ordini e selezionare Visualizza o modifica ordine > Modifica velocità di consegna per l’ordine per cui è stata impostata questa modalità di spedizione.

Per sfruttare questa modalità di consegna è, quindi, sufficiente avere un account Amazon Prime. L’abbonamento costa 49,90 euro per un anno oppure 4,99 euro al mese. In ogni caso, per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di attivare la prova gratuita per un mese (senza vincoli e con possibilità di disattivare il rinnovo a pagamento in qualsiasi momento). Con Amazon Prime è possibile anche accedere a Prime Video e ad altri vantaggi.

Disponibile solo per alcuni ordini

Consegna Il Mio Giorno è utilizzabile, come detto, solo per ordini relativi a prodotti compatibili. Non possono essere consegnati con questa modalità gli Ordini Prime spediti da terze parti, le spedizioni con materiale pericoloso, gli ordini che prevedono una consegna fuori dall’Italia, consegne a punti di ritiro Amazon o presso caselle postali. Per alcuni codici postali, inoltre, il servizio non è disponibile.